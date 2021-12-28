بوتاس: سيارات 2022 "ليست مختلفة بالكامل" على جهاز المحاكاة

تعمل فرق الفورمولا واحد بأقصى طاقتها على السيارات الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة التي ستدخل حيّز الاستخدام في 2022، ويُهدف منها مساعدة تحسين التسابق من خلال السماح للسائقين باتّباع بعضهم على مقربة أكثر.

وأشار العديد من السائقين الذين اختبروا التصميم الجديد على أجهزة المحاكاة إلى أنّ قيادة هذه السيارات تتطلّب مقاربة مختلفة بالكامل عن السيارات الحاليّة، كونها تتحرّك على الحافة أكثر من السيارات الحاليّة.

لكنّ بعد أن اختبر بوتاس عدّة نسخٍ من سيارتَي مرسيدس وألفا روميو لموسم 2022 على جهاز المحاكاة، يشعر بأنّ الأمور لن تكون مختلفة بالكامل عن الوضع الحالي.

ومُشيرًا إلى اختباره الأوّل لمرسيدس في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، ومن ثمّ مع ألفا روميو قبل بضعة أشهر، قال الفنلندي: "شعرت بأنّ السيارة متأخّرة بعض الشيء على صعيد الارتكازيّة في تلك المرحلة على الأقلّ".

وأضاف: "لكنّ الشعور العام، على الأقلّ في جهاز المحاكاة، لم يكن مختلفًا بالكامل. لا يُمكننا محاكاة التواجد وراء السيارات الأخرى وتلك الأمور، لكنّ الشعور ليس مختلفًا بشكلٍ جنوني. ربّما أقلّ ارتكازيّة بعض الشيء، لكنّ ذلك سيتغيّر".

وجاءت تعليقات بوتاس لتكون معاكسة لما قاله لاندو نوريس سائق مكلارين الذي يعتقد بأنّ سيارات الفورمولا واحد الجديدة ستتطلّب أسلوب قيادة مشابه للفورمولا 2.

وكان نوريس قد قال مؤخّرًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك أسلوب قيادة مختلف بالتأكيد".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّها ستكون قيادة رائعة بشكلٍ ما. أعتقد بأنّها ستكون مختلفة أكثر وأقرب إلى الحدود القصوى على صعيد الضغط. أشبه بالفورمولا 2 على حدٍ ما، حيث يُمكنك رؤية السائقين يُقاتلون سياراتهم".

وأكمل: "لكن قد أكون مخطئًا لأنّ الأمور كثيرة التغيّر. ما قدته قبل شهر سيكون مختلفًا للغاية عمّا أقوده الآن، وسيختلف كثيرًا كذلك عندما أقود السيارة في السباق الأوّل".

وقال بوتاس أنّه حزينٌ بعض الشيء لتوديع الفورمولا واحد للسيارات عالية الارتكازيّة التي وفّرت أزمنة قياسيّة في المواسم الأخيرة.

وقال في هذا الصدد: "كانت ممتعة، خاصة العام الماضي (2020)، كانت السيارات أسرع من هذا العام من خلال المزيد من الارتكازيّة".

وأكمل: "كانت رائعة، لكنّني سأعلمكم بما ستكون عليه السيارات العام المقبل حينها. في حال كان التسابق أفضل وكنّا قادرين على اتّباع بعضناا البعض أكثر فسيكون الوضع ممتعًا حينها، وأعتقد بأنّ السيارات ستكون بذات سرعة السيارات الحاليّة في المستقبل. آمل أن يكون الوضع كذلك".