بوتاس "سعيد تماماً" مع ألفا روميو بعد بداية قوية لموسمه في 2022

انضم الفائز بعشرة سباقات إلى ألفا روميو بعقدٍ لعدة سنوات، مطلع الموسم الجاري قادماً من مرسيدس التي أمضى معها خمسة مواسم.

وساعد بوتاس فريقه الجديد(الذي اكتفى بـ 13 نقطة الموسم الماضي ومركزٍ تاسعٍ ضمن بطولة المصنعين) على تحقيق تقدم واضح حتى الآن، مع مجموع أكبر بثلاثة أضعاف حتى الآن (41 نقطة) مقارنة مع نقاط 2021، ومركزٍ خامسٍ ضمن الترتيب العام.

وسجل بوتاس 40 نقطة (حيث تواجد ضمن مراكز النقاط في جميع السباقات التي أنهاها)، حيث كان المركز الخامس في إيمولا أفضل نتائجه في 2022.

حيث قال بوتاس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت بداية جيدة للموسم".

وأكمل: "أنا سعيد تماماً مع الفريق، بطريقة تمكنني من محاولة استخلاص أفضل نسخةٍ من نفسي، والقيادة بالطريقة التي أريدها".

وتابع: "الجو ضمن الفريق محفزٌ، محاولاتهم المستمرة لهي مصدرٌ إلهام لي كذلك".

وأضاف: "ربما هذا يدفعك نحو تحقيق المزيد. لقد كانت بداية جيدة للموسم. من الواضح أننا نريد مزيداً من التحسن وما زلنا نعمل على تحسين الانطلاقات".

واسترسل: "ما زال أمامنا المزيد من العمل. بالنسبة لي كان موسماً جيداً. لكنني أسعى للمزيد دوماً".

يشار إلى أن فريدريك فاسور مدير الفريق صرّح علناً بعد ضم بوتاس، عن اعتقاده بأن الفنلندي سيتألق بعد خروجه من ظلّ لويس هاميلتون ضمن فريق مرسيدس.