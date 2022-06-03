تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة" التالي / بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

بوتاس "سعيد تماماً" مع ألفا روميو بعد بداية قوية لموسمه في 2022

يشعر فالتيري بوتاس أنه "سعيد تماماً" مع ألفا روميو، وأن هذا يساعده على تقديم أفضل ما بوسعه بعد بداية قوية لأول مواسمه مع فريقه الجديد للفورمولا واحد في 2022.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
بوتاس "سعيد تماماً" مع ألفا روميو بعد بداية قوية لموسمه في 2022

انضم الفائز بعشرة سباقات إلى ألفا روميو بعقدٍ لعدة سنوات، مطلع الموسم الجاري قادماً من مرسيدس التي أمضى معها خمسة مواسم.

وساعد بوتاس فريقه الجديد(الذي اكتفى بـ 13 نقطة الموسم الماضي ومركزٍ تاسعٍ ضمن بطولة المصنعين) على تحقيق تقدم واضح حتى الآن، مع مجموع أكبر بثلاثة أضعاف حتى الآن (41 نقطة) مقارنة مع نقاط 2021، ومركزٍ خامسٍ ضمن الترتيب العام.

وسجل بوتاس 40 نقطة (حيث تواجد ضمن مراكز النقاط في جميع السباقات التي أنهاها)، حيث كان المركز الخامس في إيمولا أفضل نتائجه في 2022.

حيث قال بوتاس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت بداية جيدة للموسم".

وأكمل: "أنا سعيد تماماً مع الفريق، بطريقة تمكنني من محاولة استخلاص أفضل نسخةٍ من نفسي، والقيادة بالطريقة التي أريدها".

وتابع: "الجو ضمن الفريق محفزٌ، محاولاتهم المستمرة لهي مصدرٌ إلهام لي كذلك".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ربما هذا يدفعك نحو تحقيق المزيد. لقد كانت بداية جيدة للموسم. من الواضح أننا نريد مزيداً من التحسن وما زلنا نعمل على تحسين الانطلاقات".

واسترسل: "ما زال أمامنا المزيد من العمل. بالنسبة لي كان موسماً جيداً. لكنني أسعى للمزيد دوماً".

يشار إلى أن فريدريك فاسور مدير الفريق صرّح علناً بعد ضم بوتاس، عن اعتقاده بأن الفنلندي سيتألق بعد خروجه من ظلّ لويس هاميلتون ضمن فريق مرسيدس.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"
المقال السابق

بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"
المقال التالي

بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف

بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة" جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"

وولف: هاميلتون يحتاج فقط "لقليل من الحظ" كي يجاري راسل
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يحتاج فقط "لقليل من الحظ" كي يجاري راسل

ساينز محبط من لاتيفي الذي كلفه صدارة سباق موناكو جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

ساينز محبط من لاتيفي الذي كلفه صدارة سباق موناكو

فالتيري بوتاس More from
فالتيري بوتاس
بوتاس اعتقد أنه حصل على "فرصته" لتحقيق نتيجة ممتازة في برشلونة جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

بوتاس اعتقد أنه حصل على "فرصته" لتحقيق نتيجة ممتازة في برشلونة

بوتاس يخسر محركه وسط تواصل كابوسه في برشلونة جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

بوتاس يخسر محركه وسط تواصل كابوسه في برشلونة

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ألفا روميو More from
ألفا روميو
ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

ألفا روميو: الفرق "احتالت" على "فيا" لمحاولة رفع الحد الأدنى لوزن السيارات

فريق ألفا روميو يتجه لإدخال أول تحديث لسيارته في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

فريق ألفا روميو يتجه لإدخال أول تحديث لسيارته في إيمولا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

أحدث الأخبار

بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف

بوتاس "سعيد تماماً" مع ألفا روميو بعد بداية قوية لموسمه في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس "سعيد تماماً" مع ألفا روميو بعد بداية قوية لموسمه في 2022

بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"

شتاينر: الفورمولا واحد لا يمكنها ببساطة رفع سقف النفقات من أجل الفرق الكبيرة
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: الفورمولا واحد لا يمكنها ببساطة رفع سقف النفقات من أجل الفرق الكبيرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.