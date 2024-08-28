بوتاس: سباق هولندا كان الأسوأ حتى الآن لفريق ساوبر
اعترف فالتيري بوتاس أن سباق جائزة هولندا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، كان الأسوأ على الإطلاق.
غوانيو جو، كيك ساوبر وفالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
كانت سيارتا ساوبر الأبطأ بين الجميع في زاندفورت، حيث أكمل بوتاس وجو غوانيو السباق بفارق لفتين عن لاندو نوريس الفائز.
ولم يسجل سائقا ساوبر أية نقطة حتى الآن هذا الموسم، وفي هولندا لم يمتلكا أية فرصة للمنافسة بين فرق الوسط على الإطلاق.
"لم أتوقع تأدية بهذا السوء" قال بوتاس.
وأكمل: "كانت الانطلاقة جيدة، لكن بعد 5 أو 6 لفات، بدأتُ أعاني لمجاراة السيارات الأخرى".
وتابع: "أدركتُ أنني لا أمتلك السرعة الكافية".
واستكمل: "جرّبنا جميع أنواع الإطارات، المشكلة ليست بالإطارات، بل في السيارة. لم تعمل على هذه الحلبة".
وتعقيباً على التأدية في زاندفورت وكونها جزءاً من مشكلة أكبر، ردّ بوتاس: "لم نكن بهذا السوء على الإطلاق هذا الموسم".
وأكمل: "كشفت هذه الحلبة جميع نقاط ضعف السيارة".
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