بوتاس: سباق ملبورن الافتتاحي في 2019 أفضل سباقاتي على الإطلاق

بالرغم من أن لويس هاميلتون تفوق على زميله بوتاس في موسم 2019 المنصرم، لكن الفنلندي بدأ موسمه بانتصار في ملبورن، وحافظ على صدارة الترتيب الإجمالي في بطولة السائقين حتى ما بعد السباقات الأربعة الأولى.

وتغلب بوتاس على هاميلون صاحب قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة، ليحرز الفوز في أستراليا، كما حقق كذلك النقطة الإضافية لقاء اللفة الأسرع، إضافة لإنهاء السباق بفارق 20 ثانية أمام هاميلتون الذي تعرضت سيارته لبعض الضرر حينها.

حيث أجاب بوتاس حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال أفضل أداءٍ له في الموسم: "ملبورن".

وأكمل: "السباق الذي خضته… كان غريباً، عند التفكير في الأمر، أشعر وكأنه سائق آخر".

وتابع: "لقد كان سباقاً مذهلاً. شعرتُ وكأنه سهل جداً. إنه شعور ممتع، لذا كان ذلك وبالتأكيد أفضل سباقٍ لي على الإطلاق، أفضل يوم أحد على الإطلاق".

واستكمل: "كما لم أنطلق أولاً في السباق، لذا قدمتُ انطلاقة جيدة من المركز الثاني وخطفتُ الصدارة".

قدم بوتاس أفضل موسم له في 2019، حيث فاز بأربعة سباقات وأنهى بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين.

بالمقابل، أوضح الفنلندي أن هناك فوزَين آخرين يعتبرهما جزءاً من أفضل سباقاته في الفورمولا واحد.

حيث قال: "كان هناك بعض السباقات الجيدة هذا الموسم والتي أعتبرها من بين أفضل خمسة سباقات خضتها".

وأكمل: "أعتقد أن النمسا من بينها. كان سباقاً ممتعاً، لذا بالتأكيد إنه من بين الأفضل بالنسبة لي. وكذلك اليابان".

تقدم بوتاس على سيباستيان فيتيل سائق فيراري وصاحب قطب الانطلاق الأول خلال انطلاقة سباق اليابان الذي أنهاه أولاً، بينما تأهل في أوستن بالمركز الأول على المسار قبل أن يتجاوز هاميلتون - الذي كان على استراتيجية مختلفة - في وقت لاحق.

وشكلت تلك النتائج جزءاً من النصف الثاني للموسم والذي بدا فيه بوتاس أكثر قوة بالمقارنة بموسميه السابقين مع مرسيدس، الأمر الذي قال أنه يمنحه شعوراً خاصاً بالرضى.

وتابع: "الهدف على الدوام محاولة التقدم إلى الأمام ورفع المستوى منذ 2017، لهذا كنت أشعر أن 2019 محبط، لأنني كدتُ أشعر أنه خطوة إلى الوراء".

وأكمل: "الآن، أنا على الطريق الصحيح، يمكنني أن أرى بعض التحسن في قدراتي كسائق، إضافة إلى مقدار ما تعلمته هذا العام والعام الفائت".

وأردف: "إنه شعور لطيف جداً أن ترى بالفعل العمل الجادّ وقد آتى أكله".

واستكمل: "عندما أنظر إلى الموسم، بالطبع وحين حصد لويس اللقب، فإن أول إحساس خامرني هو خيبة الأمل، لأنني أيقنت حينها أنني خسرت، وفشلتُ نوعاً ما في تحقيق هدفي".

واسترسل: "لكن وبسرعة، فإن إحساس الفوز بالسباق يساعد كذلك، ويحافظ على المشاعر الإيجابية".

واختتم: "بتُّ الآن أنظر إلى هذا الموسم بطريقة إيجابية جداً، نظراً لكل ما تعلمته وما أمكنني القيام به".