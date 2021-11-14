بوتاس: سباق البرازيل القصير أظهر أن بمقدور مرسيدس تحقيق "نتيجة رائعة" رغم العراقيل

سجّل بوتاس فوزه الثاني بالسباقات القصيرة هذا الموسم يوم أمس السبت في البرازيل، حيث تصدّر اللفات الـ 24 بعد تجاوزه للمنطلق أولًا ماكس فيرشتابن عند المنعطف الأول من اللفة الافتتاحية.

وأتت تلك النتيجة لتمثّل دفعة لمرسيدس بعدما تم شطب نتيجة لويس هاميلتون من التصفيات بسبب خرق تقني على "الدي آر اس" الخاص بسيارته، لينطلق بالأمس من آخر الترتيب.

لكن البريطاني بطل العالم تمكّن من العودة وشق طريقه ببراعة ليكمل السباق خامسًا، ما يعني أنه سينطلق اليوم من المركز العاشر في السباق الرئيسي لجائزة البرازيل الكبرى بعد تنفيذ عقوبة التراجع التي تلقاها إثر تغيير محركه.

فيما ضمن فوز بوتاس أن تتوسّع صدارة فيرشتابن أمام هاميلتون في ترتيب السائقين بنقطتين فقط عوضًا عن ثلاث إذا ما كان حقق الهولندي الفوز، كما ساعد الفنلندي في توسيع أفضلية مرسيدس ضمن بطولة الصانعين أمام ريد بُل إلى نقطتين.

"كان سباقًا جيّدًا، كل الأمور سارت وفق المخطط" قال بوتاس.

وأضاف: "آثرنا الانطلاق على إطارات سوفت كوننا اعتقدنا بأن الفرص الأفضل لاقتناص الصدارة ستكون على الانطلاقة، حتى مع بعض المجازفة بأن الوضع في نهاية السباق قد يصبح صعبًا".

وتابع: "لكن تلك الخطة نجحت بشكل مثالي. لم يكن الوضع سهلًا في النهاية، إذ بدأت الإطارات تتراجع كثيرًا، لكنني حاولت تفادي الأخطاء والحفاظ على تركيزي".

وأكمل: "اليوم كان جيّدًا، كما أنني مسرور بأن لويس تمكن من التقدم إلى المركز الخامس، وهذا سيمنحه الكثير من الفرص في سباق الغد".

وأردف: "ذلك يعني أنه ما يزال بمقدورنا، ورغم مشاكل نهاية هذا الأسبوع، أن نحقق نتيجة رائعة في الغد".