بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

بدا بوتاس في وضع قوي خلال المراحل الأولى من سباق بول ريكار، حيث تواجد في المركز ثالث مباشرة خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل وزميله في مرسيدس لويس هاميلتون.

وعمد فيرشتابن المتصدر إلى إجراء توقّف ثانٍ ووضع إطارات ميديوم في اللفة 32، وهي الخطوة الثانية في الاستراتيجية الأمثل لهذا السباق.

وفي ظل معرفتها بأنها ستخسر السباق بشكل تلقائي لو استجابت لما قامت به ريد بُل، قررت مرسيدس ترك سائقيها هاميلتون وبوتاس على المسار حتى النهاية على إطارات هارد متآكلة.

وقد نجحت تلك المغامرة تقريبًا بالنسبة لهاميلتون، حيث تمكن من إبقاء فيرشتابن خلفه حتى اللفة قبل الأخيرة، عندما تمكن الهولندي من تجاوزه للصدارة وتحقيق الفوز.

مع ذلك، وفي حالة بوتاس، فقد تركته استراتيجية التوقف الواحد عرضة للخطر من فيرشتابن وسائق ريد بُل الآخر سيرجيو بيريز الذي تمكن في النهاية من تجاوز الفنلندي واقتناص آخر مراكز منصة التتويج.

ومع إدراكه بأن سباقه قد تأثّر باستراتيجية التوقف الواحد، انفعل بوتاس بغضب عبر اللاسلكي، حيث صرخ قائلًا: "لماذا بحق الجحيم لا يستمع أحد إليّ عندما قلت بأنه سيكون سباقًا بتوقّفين؟ ما هذا بحق الجحيم".

وعقب السباق، شرح بوتاس بأن غضبه ذلك أتى نتيجة عدم اتباع الفريق لاستراتيجية التوقفين المخطط لها مسبقًا، والتي كانت رابحة بالنسبة لريد بُل، حيث عانى من أجل الحفاظ على إطاراته حتى النهاية.

فقال: "أعتقد بأن استراتيجية التوقفين كانت الفائز اليوم. من السهل قول ذلك عقب السباق، لكن هكذا هو الوضع".

وأضاف: "أعتقد أننا كفريق ركزنا أكثر من اللازم على إكمال استراتيجية التوقف الواحد معتقدين بأنها الأفضل، لكنها لم تكن كذلك. لم تكن لدي إطارات أمامية في اللفات 10 إلى 15 الأخيرة، كنت أحاول فقط إكمال السباق. لم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق".

هذا وعند سؤاله إذا ما تمادى بعض الشيء في رسالته الغاضبة عبر اللاسلكي، أوضح بوتاس أنه كان يتحدث فقط عما يدور في عقله حيال ما كان يحدث.

فقال: "كنت أوضح فقط ما أفكر فيه. كنت أقترح استراتيجية التوقفين في وقت مبكر من السباق، لكن الفريق عمد إلى استراتيجية التوقف الواحد، وها نحن هنا".