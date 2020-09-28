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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: رسالة اللاسلكي موجّهة لمن طلبوا مني الاستسلام

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بوتاس: رسالة اللاسلكي موجّهة لمن طلبوا مني الاستسلام
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قال فالتيري بوتاس أنّ تكراره لرسالة "تبًا **** لمن يعنيه الأمر" بعد فوزه بسباق جائزة روسيا الكبرى كان بمثابة إجابة على من طلبوا منهم "الاستسلام".

كرّر بوتاس ذات الرسالة اللاسلكيّة التي أدلى بها بعد انتصاره بجائزة أستراليا الكبرى 2019 إثر فوزه بسباق سوتشي اليوم الأحد، حيث بدأ رسالته بالقول: "هذه لحظة رائعة لشكر منتقديّ".

وعندما سُئل عمّا كان يقصده، وإن كان انتقاده لنتائجه هذا العام في مواجهة زميله لويس هاميلتون يدور في ذهنه، أجاب بوتاس: "كلّا، لم يكن الأمر كذلك".

وأضاف: "لكن بصدق لا أفهم الناس الذين يحتاجون لانتقاد الآخرين. هناك من يقولون لي أنّ عليّ عدم الاهتمام، وأنّ عليّ الاستسلام، لكن بالنظر إلى الشخص الذي أنا عليه فلن أفعل ذلك مطلقًا".

وأكمل: "لذا أردت بعث أفضل التمنيات لهم مجدّدًا. لكنّ الأمر الأهمّ هو أنّني واثقٌ من أنّني في كلّ مرّة أتوجّه فيها إلى عطلة نهاية أسبوع السباق فإنّني أعتقد بأنّ بوسعي الفوز وذلك ما أنا عليه دائمًا. عليك التحلّي بتلك الذهنية".

ثمّ تابع: "كان الأمس صعبًا، ولم أستسلم. نظرت إلى الجوانب الإيجابيّة وعلمت بأنّني سأحظى ببعض الفرص. وحدث ذلك اليوم. لذا أجل، آمل أن أشجّع الناس على عدم الاستسلام، لأنّ ذلك أكبر خطأ يُمكن اقترافه في الحياة".

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وقال الفنلندي أنّ فوزه – الذي قلّص الفارق مع هاميلتون من 55 إلى 44 نقطة – مثّل "دفعة ثقة جيّدة وزخمًا جيّدًا للسباقات المقبلة".

وقال: "مرّت فترة طويلة منذ فوزي الماضي، كنت قريبًا من ذلك في العديد من المناسبات. أشعر بأنّ وتيرتي في السباقات هذا الموسم كانت أفضل من أيّ موسمٍ مضى".

وأضاف: "لا يُمكنني القول بأنّ ذلك كان محبطًا لكن من المزعج بعض الشيء أن تكون قريبًا من الفوز، لكنّ الأمور صبّت لصالحي اليوم".

واختتم بالقول: "مثلما قلت، لا يُمكن أن تسير الأمور ضدّك إلى الأبد. لذا كان اليوم مرضيًا بالتأكيد. شعرت كما لو أنّني كسبت الفوز بجهدي، من الواضح أنّني أعتبر نفسي محظوظًا كذلك بسبب عقوبة لويس. لكنّ سباقي كان قويًا في جميع الأحوال".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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