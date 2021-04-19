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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: راسل قدّم "نظرية غريبة" حيال الحادثة في إيمولا

من قبل:
, محرر

ردّ فالتيري بوتاس على تلميحات جورج راسل بأنه كان ليتبع سلوكاً مختلفاً مع سائق آخر عداه وذلك بعد الحادثة الكبيرة التي جمعتهما في إيمولا، واصفاً تلك التلميحات "بالنظرية الغريبة".

بوتاس: راسل قدّم "نظرية غريبة" حيال الحادثة في إيمولا

تعرض بوتاس وراسل إلى حادثة كبيرة خلال سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد عندما كانا يتنافسان على المركز التاسع.

وكان راسل يقترب بسرعة من سيارة مرسيدس التي يقودها بوتاس، حيث تحرك إلى الجهة اليمنى إلى المسار لمحاولة التجاوز، قبل أن يصعد على بقعة رطبة ويفقد السيطرة على سيارته.

واتجه راسل إلى الجهة اليسرى بعد ذلك ليرتطم بسيارة بوتاس، ما تسبب بضرر بالغ لكلتا السيارتين وتناثر الأشلاء على أرض المسار، ومن ثم رفع العلم الأحمر وتوقف السباق.

وسرعان ما ألقى كلا السائقان باللوم على بعضهما البعض، حيث ادعى راسل أن راسل قد خرق "اتفاق النُبلاء" بين السائقين، وذلك بعد تحركه بشكل طفيف إلى الجهة اليمنى على سرعة عالية.

وشكك راسل كذلك حيال سبب دفاع بوتاس العدائي عن المركز التاسع، فقال: "ربما لو كنتُ سائقاً آخر، لما كان ليدافع بهذه الطريقة. هذا ما خطر في ذهني".

ويشكل راسل وبوتاس وضعاً استثنائياً، إذ تشير التكهنات إلى إمكانية انتقال البريطاني الشاب للقيادة بديلاً عن الفنلندي مع مرسيدس للموسم المقبل، نظراً لأنه جزء من أكاديمية مرسيدس للسائقين اليافعين.

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وحين سُئِل حيال تعليقات راسل، ردّ بوتاس: "آسف، يبدو أنني أضعت قبعة ’نظرية المؤامرة’! يا لها من نظرية غريبة تلك التي خرج بها".

وأكمل: "لطالما كنتُ لأدافع عن مركزي في مواجهة أي سائق، ولستُ أرغب بخسارة أي مركز على المسار. تلك هي الطريقة الاعتيادية للدفاع. ومن الممكن أن تتجه إلى شكل عدائي أكبر بكثير عند الضرورة".

وأردف: "لا أتفق مع أيّ مما قاله. كنتُ أقوم بعملي. ولست مهتماً بهوية السائق المنافس. ولو تكرر الوضع مع أي سائق آخر، لكنتُ لأتصرف بنفس الطريقة".

وتابع: "من الواضح أنه كان يعلم بالضبط أن المسار سيكون رطباً في تلك المنطقة، لأننا مررنا هناك لفة تلو الأخرى. وكنتُ أنا كذلك أعلم بهذا الأمر جيداً، وقرارُ الاتجاه إلى تلك المنطقة على إطارات ملساء ليس مُصيباً".

واسترسل: "لكنه وبالرغم من ذلك، اتجه إلى تلك المنطقة. كان ذلك خياره، وكنت أقوم بعملي في محاولة الدفاع، ولم أكن لأبتعد وأفسح له المجال لأمنحه المنطقة الجافة من المسار. تلك هي الطريقة التي تسير بها الأمور في السباقات".

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بالمقابل، رفض توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلقاء اللوم بشكل كامل على أحد السائقَين، لكنه أشار إلى أن أمام راسل "الكثير لتعلمه" ولم يكن يجب عليه محاولة التجاوز بالطريقة التي قام بها.

وتكلم بوتاس مع كل من وولف وراسل حيال الحادثة، حيث اجتمع مع الأخير عندما تكلما مع الحكام حيال الحادثة، إذ قرروا عدم تطبيق أية إجراءات إضافية.

"الشعور العام أنني لستُ المُلام على ما حصل، بالتأكيد" قال بوتاس.

وأكمل: "لا أريد الكلام حيال أي شيء فيما يتعلق بالمحادثات الخاصة مع توتو. لكنّ الشعور العام أنني وبالتأكيد لستُ المُلام".

وتابع: "لكن الأمر الأساسي هو ضرورة التركيز على سبب تواجدي في ذلك المركز. من الواضح أنني عانيتُ كثيراً مع الإطارات المتوسطة، وعلقتُ خلف لانس (سترول)".

واختتم: "عندما توقفت، من الواضح أنني بتُ تحت ضغط من السائقين الذين توقفوا قبلي وإطاراتهم التي باتت بالفعل ضمن درجة الحرارة الملائمة. الوصول بالإطارات إلى درجة الحرارة المثالية كانت المشكلة الأكبر".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين جورج راسل , فالتيري بوتاس
الكاتب خلدون يونس

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