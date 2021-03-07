بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

يتوجّه بوتاس إلى موسم 2021 وهو يتطلّع إلى إلحاق الهزيمة بزميله ضمن صفوف مرسيدس لويس هاميلتون نحو لقب بطولة السائقين، وذلك بعدما خسر أمام البريطاني في كل من مواسمه الأربعة مع الفريق حتى الآن.

وخلال فترة ما بعد الموسم الوجيزة منذ ديسمبر/كانون الأوّل، قسّم بوتاس وقته بين فنلندا وموناكو، ما سمح له بالتدرّب في كلا الطقسين الحار والبارد.

وقال بوتاس عقب حدث الكشف عن سيارة مرسيدس الجديدة "دبليو12" لموسم 2021 أنّه يشعر بأنه يتمتع بلياقة جيّدة قُبيل الموسم الجديد.

"كان لديّ القدر المناسب من الوقت خلال العطلة، ومن ثمّ حظيت بتدريب بدني جيّد، حيث أشعر بأنني قوي للغاية في ذلك الجانب" قال بوتاس.

وأضاف: "الأمر ذاته على الجانب الذهني، إذ أشعر بأنّ هنالك توازن جيّد على جميع الأصعدة في حياتي، واستمتع بالتواجد هنا، حيث أنني مشغول مع الفريق وأتحضّر للموسم. كل شيء مثالي حتى الآن".

وتابع: "بالطبّع لم أحظَ بعطلة خالصة، حيث أنّه من الصعب كذلك العمل على بناء لياقتك وكل شيء، لكنني تمكنت رُغم ذلك من القيام بالعديد من الأمور التي أشعرتني بالسعادة".

وأكمل: "كان هنالك تدريب شتوي مكثّف للغاية لمحاولة الحفاظ على الإرادة الفنلندية الصلبة. كانت فترة جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ بوتاس فاز بالجولة الافتتاحية لموسم 2020 في النمسا، لكنه عانى من أجل منافسة هاميلتون بثبات خلال سباق اللقب، حيث اكتفى بتسجل فوزين فقط العام الماضي أمام 11 انتصارًا حققها البريطاني في طريقه نحو اللقب السابع في مسيرته.

وقد بدأت آمال بوتاس بتحقيق اللقب تتهاوى في منتصف الموسم الماضي، حيث أشار إلى ثبات الأداء كجانب مهم للغاية يجب التركيز عليه بالتوجّه إلى هذا الموسم، كما شرح كيف عمل على مقاربته الذهنية من أجل ضمان أن يكون بأفضل ذهنية ممكنة في كل سباق.

فقال: "الكثير من العمل والتركيز لهذا الموسم يتوجّه نحو الجانب الذهني للأمور. أحاول أن أكون في أفضل حالة ذهنية في كل جائزة كبرى، وأن أجد المقاربة المثلى لكل سباق وذلك التدفق الذهني المطلوب".

لكن وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما كان يعمل عليه تحديدًا، وما إذا كان يعمل مع مدرّب ذهني، قال بوتاس: "متأسف لو سأكون مُضجرًا وغير منفتح للغاية، لكن ذلك سؤال أفضّل عدم الإجابة عليه. إنها مسألة خاصة، ولا أرغب كذلك مشاركة كل التقنيات التي أتبعها".