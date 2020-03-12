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بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس

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بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس
من قبل:
12-03-2020

قلل فالتيري بوتاس من خطر إمكانية تأثير الاعتراضات على اعتماد نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" الذي قدمه فريقه مرسيدس خلال التجارب الشتوية في برشلونة، حيث قال أنه "لا مشكلة كبيرة" حتى في حال لم تستعمله السهام الفضية في السباقات.

شدد بوتاس على أن الفريق ينوي استعمال "داس" خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. وذلك بعد أن ظهر للمرة الأولى خلال تجارب برشلونة الشتوية قبل موسم 2020 للفورمولا واحد، بالرغم من تلميحات لإمكانية اعتراض المنافسين عليه في ملبورن.

وفي حال حصل ذلك قبل السباق، فقد تضطر مرسيدس لعدم استعماله على الحلبة لبقية الجولة.

فقال الفنلندي: "أنا واثق من أننا سنستعمل نظام ’داس’ على المقاطع المستقيمة. ذلك يعتمد على نوعية اللفة، والحصة وغير ذلك".

وتابع: "لكننا ما زلنا مسرورين من أداء السيارة. نأمل أن يمنحنا أفضلية، لكن مرة أخرى، سنرى كيف تسير الأمور".

وإزاء إمكانية اعتراض المنافسين، قال بوتاس: "حسناً، أنا واثق من أنه علينا الانتظار لنرى ما سيحصل، لكن كما قلتُ سابقاً، سنكون مسرورين للغاية بتجربته، لكن ذلك الأمر يعود للفريق لحساب إمكانية عدم القدرة على استعماله".

وأردف: "باختصار، نعم نود الاحتفاظ به، لكن إن كانت هناك إمكانية كبيرة لخسارته (نتيجة الاعتراضات)، فذلك لن يشكل أية مشكلة كبيرة لنا".

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وحين سُئِل حيال إمكانية استعماله خلال التصفيات، أجاب بوتاس: "ذلك أمر علينا رؤيته خلال التجارب. أغلب الظن: نعم، سنستعمله في التصفيات".

من جهة أخرى، يبدو بوتاس واثقاً من أن مرسيدس قد عالجت بنجاح مشاكل محركها التي ظهرت خلال تجارب برشلونة الشتوية.

فقال: "أعتقد أننا استفدنا بأفضل ما يمكن من التجارب تلك. من الطبيعي تماماً ألا تضغط بأقصى ما لديك، وأن تجد إمكانية تقديم أداء أفضل في السباق الأول، وأن تواجه مشاكل في المحرك".

وأكمل: "نعم، لقد قمنا بالنظر في تلك المشاكل وقمنا بكل ما بوسعنا لضمان عمل وحدة الطاقة بموثوقية جيدة".

واختتم: "بالتأكيد، تلك كانت تجربة تعلم جيدة بالنسبة لنا. أشعر بالثقة، وأثق حقاً بالفريق في هذه النقطة. لكنني أعتقد أننا سنعلم كل شيء مع بدء الموسم".

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حول هذه المقالة

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الكاتب خلدون يونس

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