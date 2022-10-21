بوتاس: خروقات سقف النفقات تستحق عقوبة "قاسية ومؤلمة"
قال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس السابق وسائق ألفا روميو الحالي أن أي فريق يثبُت خرقه لقوانين سقف النفقات لموسم 2021 يجب أن يحصل على عقوبة "حازمة وقاسية" و"تؤلم جدًا جدًا".
برز يوم أمس الخميس على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أن فيا قد فتحت المفاوضات مع ريد بُل حيال بنود "اتفاق قبول الخرق"، وهو ما يعني ثبوت خرق وصيف الصانعين الموسم الماضي لسقف النفقات.
وكانت ريد بُل ستعتقد مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم للحديث عن ذلك الاتهام، لكن تعيّن إلغاؤه لأن كريستيان هورنر مدير الفريق لم يكن قد التقى بمحمد بن سليم رئيس فيا.
وعليه سيستمر الانتظار لرؤية ما إذا ستقبل ريد بُل بالعقوبة المقترحة أو ستواصل التماس البراءة، مثلما فعلت منذ بروز تلك الاتهامات بحقها.
وضمن معرض حديثه في أوستن، اعترف بوتاس بأن الكيان الحاكم للرياضة يجب أن يطبق القانون بحزم.
فقال: "أرى بأن القوانين هي القوانين وإذا لم تتبعها، فيجب أن تكون هنالك عقوبات تؤلم بالفعل".
وأضاف: "أنا شخصيًا آمُل أن تكون هنالك عقوبات حازمة وقاسية لأنه لا ينبغي أن يحدث ذلك. القوانين هي القوانين".
وتابع: "هنالك العديد من القوانين في الفورمولا واحد ولا ينبغي أن يكون هنالك فارق فيما يتعلق بالعقوبات الموقعة".
وأكمل: "لنأمُل أن تكون هنالك عقوبة جيدة تؤلمهم بالفعل للغاية. كنت ضمن معركة بطولة الصانعين الموسم الماضي، ونعم حصدنا هذه البطولة، لكننا خسرنا لقب السائقين بفارق بضع نقاط فقط وبضعة ملايين من الجنيهات. ويمكن لذلك أن يصنع فارقًا كبيرًا للغاية".
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