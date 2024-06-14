بوتاس: حلّ مشاكل ساوبر "ليس علم صواريخ"
أصرّ فالتيري بوتاس على أن الطريقة لتحسين حظوظ فريق ساوبر في الفورمولا 1 "ليست علم صواريخ" بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى بدون نقاط في جائزة كندا الكبرى.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لا تزال الحظيرة السويسريّة الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي نقاط في الموسم الحالي، حيث تراجع أداؤه في التجارب التأهيلية منذ بداية الموسم.
وكان بوتاس يسير بشكل جيد في الظروف المتغيرة في مونتريال قبل أن يتوقف "لفّة واحدة أبكر من اللازم" للانتقال إلى الإطارات الملساء مع جفاف سطح المسار، وأنهى السباق في المركز الثالث عشر، بفارق 10 ثوانٍ عن بيير غاسلي الذي كان في آخر مراكز النقاط.
وقال بوتاس: "ما زلنا بحاجة إلى العمل. نحن بحاجة إلى مواصلة جلب التحسينات وجعل السيارة أسرع. ليس الأمر علم صواريخ، نحن بحاجة فقط إلى المزيد من الأجزاء".
وعندما سئل عما إذا كان هناك حزمة تحديثات في الطريق لجائزة إسبانيا الكبرى، أجاب الفنلندي: "لدينا أشياء صغيرة، لكنّه مسار متطلّبٌ للارتكازيّة العالية، مسار مختلف عن هنا. الخطوة التالية هي العودة إلى القسم الثاني من التصفيات ومن ثم يمكننا المنافسة بشكل أفضل".
أمّا زميله في الفريق جو غوانيو فقد عانى من عطلة نهاية أسبوع صعبة مع صعوبات في التحكم في سيارته "سي44"، والتي عرفت تعرّضه لحادثين أثناء التجارب.
ولم تتحسن حظوظه في الوقت المناسب للتجارب التأهيلية ومع بدء السباق من الصف الأخير، فقد انطلق مع بوتاس من خطّ الحظائر.
وقال السائق الصيني: "لدينا شيء بالفعل مخطط له في المصنع للتحقق من كل شيء، والتأكد من أننا نبدأ من جديد. نحاول فهم كل مشاكلنا ونضع بعض الخطط للسباق القادم".
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