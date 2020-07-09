بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

بدأ بوتاس موسم 2020 بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل والفوز في النمسا نهاية الأسبوع الماضي، كما ساعدت عقوبة زميله لويس هاميلتون التي أطاحت به إلى المركز الرابع في رفع الفارق بينهما إلى 13 نقطة.

ويُعدّ هذا الموسم الثاني على التوالي الذي يفوز فيه بوتاس بالسباق الافتتاحيّ، وذلك بعد أن خرج منتصرًا من جولة أستراليا العام الماضي. لكنّ آماله بالمنافسة على اللقب تلاشت لاحقًا بعد أن عزّز هاميلتون أفضليّته.

ويعتقد الفنلندي بأنّه بات "سائقًا مكتملًا" أكثر بالتوجّه إلى هذا الموسم، لكنّه قال بأنّه لا يزال بوسعه فعل المزيد.

وقال بخصوص ذلك: "إنّه سباقٌ واحدٌ فحسب، لكن بالتأكيد يمنحني ذلك الكثير من الثقة حيال وتيرتي. وسنبقى هنا على ذات الحلبة في الأسبوع المقبل. أحظى بشعورٍ جيّد في السيارة وفي صفوف الفريق. كلّ شيء جاهزٌ بالنسبة لي، أحتاج فقط للقيام بعملي".

وأردف: "لذا فالحلم لا يزال حيًا هذا العام. لا شكّ في ذلك، لكنّك تحتاج لأخذ الأمور سباقًا تلو الآخر، وتحاول استخراج كلّ ما في جعبتك في كلّ عطلة نهاية أسبوع. الأمر بتلك البساطة في النهاية. أريد الاستمتاع بهذه النتيجة بالطبع، لكن لا يزال هناك سباقٌ إضافي وعلينا تقديم أداء قويٍ مجدّدًا ونكون جاهزين للعمل".

وواصل شرحه بالقول: "دائمًا ما يكون كلّ موسمٍ مختلفًا من منظور السائق. قد تُواجه بعض العوامل المشتّتة، والأمر الأهم هو الحفاظ على ذهنك صافيًا والتركيز على القيادة. أحاول التقليل من العوامل المشتّتة بالرغم من كثرتها في الفورمولا واحد، سواءً كانت جوانب العقود، أو أشياء في حياتك الشخصيّة".

وأردف: "تعلّمت الكثير حيال ذلك، وبات بوسعي التعامل معها بشكلٍ أفضل. افتقرت للوتيرة في بعض السباقات، وكان ذلك بسبب أشياء بوسعي تحسينها على صعيد القيادة. تعلّمت من ذلك".

وأكمل: "من الواضح أنّ هذا السباق الأوّل من الموسم، وسنرى كيف ستسير الأمور. لكنّ هذه بداية جيّدة، أشعر أنّني وصلت إلى هنا كسائقٍ مكتملٍ أكثر. لهذا السبب أتحلّى بالثقة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان السباقات الأقلّ والجولات الثلاثيّة المتتالية وتكرار الأحداث على ذات الحلبة قد تكون عوامل ستصبّ في صالحه، أشار بوتاس إلى أنّ ذلك ممكنٌ.

وقال الفنلندي: "إنّه موسمٌ جديدٌ وذلك يعني أنّنا نبدأ من الصفر. هناك فرصة دائمًا، خاصة عندما تتواجد في سيارة مرسيدس. تلك حقيقة. ويعود الأمر إليّ لتقديم الأداء. قد تسير الأمور لصالحك في بعض الأحيان في هذه الرياضة، أو ضدّك، عشت ذلك. إنّها فرصة رائعة، وهذه بداية جيّدة للموسم بالتأكيد".

وأردف: "خوض سباقات أقلّ من المعتاد يُعدّ دافعًا. ستكون عطلة نهاية أسبوع جديدة بالكامل وأحتاج لمواصلة التعلّم، خاصة في هذه الجولات المزدوجة على ذات الحلبة".

وقال بوتاس أنّه كان متجهّزًا لبداية الموسم، وأنّه استفاد كذلك من إجراء يوم تجارب كامل بسيارة 2018 على حلبة سيلفرستون قبل بضعة أسابيع.

وقال: "أعي أنّني قدت لمسافات أطول بكثير من أغلب السائقين في البطولة (للتحضير للموسم). صحيحٌ أنّني حقّقت قطب الانطلاق الأوّل والفوز، لكن من المستحيل معرفة حجم الفارق الذي أحدثه ذلك، لكنّني سأحاول التأكّد من جاهزيتي الشخصيّة".

وأكمل: "شعرت بأنّ بوسعي القيام بالكثير من الأشياء على نحوٍ أفضل للأسبوع المقبل. تعزّز أدائي، لذا تطلّب الأمر وقتًا أطول ممّا أردته هذا الأسبوع لرفع وتيرتي، لكنّني وصلت إلى هناك".

واختتم بالقول: "لذا أعلم بأنّني إن بدأت بمستوى جيّد في الأسبوع المقبل فسيكون الوضع أفضل. صحيحٌ أنّني ارتكبت خطأً في القسم الثالث من التصفيات وهو ما كان ليُكلّفني قطب الانطلاق الأوّل والفوز بالسباق. لكنّني أحاول تفادي الأخطاء في المستقبل. هناك المزيد في جعبتي، مثلما هو الحال بالنسبة لأيّ سائقٍ في البطولة بعد فترة الراحة الطويلة هذه".