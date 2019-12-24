بوتاس حصل على "فرصة رائعة" بانتقال مهندس هاميلتون للعمل معه

كان بوتاس بحاجة إلى مهندس سباق جديد هذا الموسم بعد انتقال توني روس إلى فريق مرسيدس الجديد في الفورمولا إي، إذ تمّ اتّخاذ قرارٍ بتعويضه بمهندس أداء هاميلتون السابق ريكاردو موسكوني.

إذ وفي بداية موسم 2019 نجح بوتاس بتحقيق الفوز في جولتين من الأربع الأولى وتواجد في صدارة ترتيب النقاط، وعلى الرُغم من تراجع الفنلندي في نهاية المطاف وخروجه من معركة اللقب وتفوّق هاميلتون عليه، لكنّه تمتّع بأداء أقوى على مدار الموسم من أيّ وقت مضى.

وقال بوتاس أنّ جزءًا من تلك العملية تعزّز عبر قدرته على العمل مع موسكوني للمرّة الأولى.

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"كان أمرًا جيّدًا بالنسبة لي أن أحظى بذلك التغيير، طريقة مختلفة للعمل مع المهندسين" قال بوتاس لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كذلك العمل مع ريكي من معسكر لويس، إذ أنّه يعرف الكثير من الأمور المفصّلة عن أساليب قيادته وطرق إعداد السيارة. بالطبّع كانت تلك فرصة رائعة بالنسبة لي كي أحصل ربما على أمور أكثر ممّا أحظى به في الاجتماعات وما أراه من البيانات. كان من الجيّد الحصول على مقاربة كهذه في الجانب الهندسي".

وقبل ثلاثة أعوام، عندما جاور هاميلتون نيكو روزبرغ في مرسيدس، تسبّب تغيير في طاقمَي الثنائي ببعض الاستياء من بطل العالم.

حيث أجرت مرسيدس خمسة تغييرات في تشكيلة المهندسين على كلّ سيارة لموسم 2016، بما فيها تبديل للميكانيكيين، مع تغييرات وتبديلات بين طاقمَي السائقَين.

وقال بوتاس أنّ حقيقة إمكانية انتقال موسكوني إلى طاقمه من دون التسبب بقلق أو استياء لهو دليل على العلاقة الإيجابية التي تجمع بين ثنائي الفريق الحالي.

"لم نواجه مُطلقًا مشكلة في ذلك" قال بوتاس، مُضيفًا: "يُظهر ذلك بكلّ تأكيد أنّنا نتعامل مع الأمور حسب الوضع الراهن. لويس ما يزال متعطّشًا ليكون أفضل حتّى ممّا هو عليه الآن، إذ وبالنسبة له كذلك فإنّ التعامل مع أشخاص مختلفين يمثّل دومًا فرصة أيضاً".

وبالرُغم من أنّ هاميلتون لم تكن لديه مشكلة مع تغييرات الطاقم الهندسي، لكنّه اعترف بأنّ ذلك صعّب الأمور عليه بعض الشيء.

حيث قال بأنّ ذلك يعود إلى بناء علاقة قوية مع طاقمه الهندسي، ما يعني أنّ أمامه عمل أكبر ليبدأه من جديد الآن، بينما في نفس الوقت سيمنح أفضليّة ممكنة لزميله وغريمه بوتاس.

"إنّه مهندس موهوب للغاية ودومًا ما يرغب تحقيق التقدّم، لا أحد يريد البقاء في ذات الموقع، كما أنّ بلوغ منصب كبير المهندسين هدف رائع بالتأكيد لكلّ مهندس" قال هاميلتون.

وأكمل: "لقد تعلّمنا الكثير، إذ أنّ عملنا سويًا جعلني أستخرج منه أمورًا ربما لم يدرك أنّه يمتلكها، أو ربما كان ليستغرق وقتًا أطول من أجل أن يقوم بها والعكس صحيح. لذا عندما ينتقل إلى الجانب الآخر للفريق، فإنّه من دون شك كان يقول «فالتيري، لماذا لم تكن تقوم بهذه الأمور، لويس يفعل هذا، لماذا لا تقوم بذلك؟»".

وأردف: "جعلت تلك الخطوة هذا العام أكثر صعوبة، حيث كنت أفكّر في الكيفية التي يُمكنني بها تغيير هذه التفاصيل، كيف أغيّر هذه الأمور الصغيرة التي باتوا يقومون بها الآن من دون خسارة الأداء؟".

واختتم: "الآن يتعيّن عليّ إعادة التفكير في ذلك وتعديله وتحقيق خطوة إلى الأمام. عندما يكون الأمر قريب بالفعل من 100 بالمئة، فإنّ الحصول على ذلك الـ 1 بالمئة يُغلق الفارق. لذا فإنّ إيجاد مهندس جديد كبطاقة رابحة يُعدّ أمرًا صعبًا للغاية".