بوتاس: حسم مستقبلي ساعدني في التركيز على القيادة

أمضى الفنلندي أغلب موسمه الحالي يصارع للبقاء مع فريقه الحالي مرسيدس لموسم آخر.

لكن، وبعد عدة سباقات مخيبة للأمل إضافة إلى مواصلة جورج راسل تقديم أداء ممتاز مع ويليامز، حسمت مرسيدس قرارها باختيار البريطاني اليافع لمزاملة لويس هاميلتون في 2022.

وبالتالي، سينتقل بوتاس إلى ألفا روميو الموسم المقبل، حيث كشف أن حسم مستقبله كان له تأثير واضح في أدائه.

ونجح الفنلندي منذ ذلك الحين بتسجيل الزمن الأسرع في تصفيات مونزا وفاز بالسباق القصير، كما سجل النقاط في روسيا بالرغم من عقوبة المحرك، ومن ثم انطلق من قطب الانطلاق الأول في تركيا حيث ترجمه إلى فوز.

وخلال السباقات الثلاثة الأخيرة، سجل بوتاس 51 نقطة، أي أكثر من ماكس فيرشتابن الذي سجل 36 وأكثر من زميله هاميلتون الذي سجل 35.

وتعقيباً على سبب تحسنه الواضح، قال بوتاس: "حسناً، لطالما كنت أتحلى بالثقة، لكن من الجميل أن تحرز الفوز وتؤكد قدرتك على الفوز بالسباقات".

وتابع: "لكن بصراحة، بعد مونزا، كنت أشعر أنني مرتاح للغاية حيث بات بوسعي التركيز فقط على القيادة، وبالتأكيد هذا ساعدني".

وبينما لن يبقى بوتاس مع مرسيدس للموسم المقبل، لكنه أكد أن التعامل معه من قبل فريقه سيبقى على حاله، وأنه سيواصل حضور الاجتماعات التقنية.

فقال: "أعتقد أن تعامل الفريق معي جيد للغاية ولم يتغير أي شيء. كل شيء اعتيادي كما أن الفريق يتحلى بالروح المعنوية الإيجابية، ونحن متحفزون لمواصلة المنافسة بقية الموسم بالقوة المعتادة".

وتابع: "أنا أتواجد في جميع الاجتماعات كالعادة. إن كانت هناك اجتماعات أخرى فإنني لا أعلم بشأنها! لكن بالنسبة لي، كل شيء يبدو اعتيادياً".

من جهته، أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس على أداء سائقه بوتاس، حيث لم ينفِ احتمالية تحقيق المزيد من الانتصارات لبقية الموسم.

فقال: "قد لا يكون هذا آخر فوز له هذا الموسم. ما قدمه في تركيا كان لا يصدق. انطلق من المركز الأول وابتعد في الصدارة، لقد كان السائق الأسرع على المسار والأفضل لناحية إدارة الإطارات. كان كل شيء تحت سيطرته، وسجل اللفة الأسرع كذلك".

واختتم: "لقد أحرز العلامة الكاملة، وبوسعه لعب دور حاسم في معركة بطولة المصنعين. وكذلك في دعم جهود لويس، لأن أداء بوتاس كان العامل الوحيد الذي منع ماكس من تسجيل ثماني نقاط إضافية".