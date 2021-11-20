بوتاس "حائرٌ" حيال تبخّر وتيرته في تصفيات قطر

قدّم الفنلندي بداية قويّة لعطلة نهاية الأسبوع منذ أمسٍ الجمعة وتصدّر التجارب الحرّة الثالثة اليوم السبت.

لكنّه قال أنّه لم يشعر بذات الراحة داخل السيارة منذ بداية اليوم، وأنّ ذلك يشرح سبب عدم قدرته على مجاراة زميله لويس هاميلتون الذي حقّق قطب الانطلاق الأوّل.

وقال الفنلندي: "كانت عطلة نهاية أسبوع قويّة لنا حتّى الآن، إلى أن وصلت إلى التصفيات، بالنسبة لي".

وأضاف: "شعرت بالراحة حقًا وكانت السيارة قويّة، لكن لا أعلم ما حدث في الليلة الماضية".

وأكمل: "شعرت منذ التجارب الثالثة أنّ الرياح مختلفة عن الأمس. كنت الأسرع بالرغم من ذلك، لكن تعيّن عليّ الضغط كثيرًا، لذا علمت أنّني لن أكون قادرًا على كسب الكثير".

وأردف: "وعانيت بعض الشيء في التصفيات، خاصة في المنعطف الأوّل. عانيت لتجهيز الإطارات على عكس مساء الأمس".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج لإلقاء نظرة. بذلت كلّ ما في وسعي بصدق وأنا حائرٌ بعض الشيء حيال ما حدث للسيارة في الليلة الماضية".

وفي حين أنّ بوتاس شعر بأنّ السيارة أصبحت أسوأ من يوم الجمعة، بقي هاميلتون مع مهندسيه لوقتٍ متأخّرٍ على حلبة لوسيل أمسٍ الجمعة وقلب تأخّره في التصفيات.

وقال صاحب قطب الانطلاق الأوّل: "كان الأمس صعبًا حقًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أكن على ما يرام يومَي الخميس والجمعة. لذا عانيت قليلًا طوال التجارب الحرّة وكنت متأخّرًا بعض الشيء بالأمس".

وأكمل: "تعيّن عليّ الضغط والعمل بجد. بقيت هنا حتّى منتصف الليلة الماضية أعمل مع المهدسين الذين يعملون لوقتٍ متأخّرٍ دائمًا، واكتشفت الكثير من الجوانب التي يُمكنني التحسّن فيها".

وأردف: "أجرينا بعض التغييرات للتجارب الحرّة الثالثة، وبدا أنّها نجحت، ومن ثمّ عليك محاولة نقلها إلى التصفيات".

واختتم بالقول: "لكنّني ممتنٌ لتواقيت إرسالنا إلى الحلبة. لم نواجه أيّ زحام ومن ثمّ كانت اللفّة الأخيرة رائعة. كانت لفّة حلوة".