بوتاس "جاهزٌ للتضحية بسباقه" من أجل مساعدة آمال هاميلتون لتحقيق اللقب

تأهّل بوتاس سادسًا في الجولة الختاميّة من موسم 2021 على حلبة مرسى ياس، وكان متأخّرًا بتسعة أعشارٍ من الثانية عن ماكس فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل الذي سينطلق هاميلتون بجواره.

ويتعادل هاميلتون وفيرشتابن على صعيد النقاط بالدخول إلى السباق الختامي، بينما تتقدّم مرسيدس بـ 28 نقطة على ريج بُل بطولة الصانعين.

وعندما سُئل عن إمكانيّة استخدامه من قبل مرسيدس لتعطيل فيرشتابن في حال سنحت الفرصة، قال بوتاس: "أنا جاهزٌ للتضحية بسباقي الأفضل".

وأضاف: "نريد تحقيق اللقبين وأريد أن نفعل ذلك قبل أن أُغادر. سأقوم بدوري بالتأكيد".

وسينطلق بوتاس على إطارات "ميديوم" ما يضعه على الاستراتيجيّة المغايرة لثنائيّ ريد بُل.

وعلم بوتاس أنّه من المهمّ أن يتأكّد من عدم خسارته لأيّة مراكز عند الانطلاقة قبل محاولة تمديد فترته الأولى.

وقال في هذا الصدد: "أحتاج للتحلي بالصبر واللعب على المدى الطويل".

وأضاف: "ذلك لأنّ بوسعي البقاء لفترة طويلة في حال أردت ذلك خلال الفترة الأولى. من المهمّ تحقيق النقاط وعدم تدمير السيارة، لذا أحتاج للتحلي بالصبر".

وسيكون سباق الأحد الأخير لبوتاس بألوان مرسيدس قبيل انتقاله إلى ألفا روميو لموسم 2022، مُنهيًا خمسة مواسم من الشراكة مع الفريق.

وقال بوتاس أنّه يتعامل مع عطلة نهاية هذا الأسبوع مثل سابقاتها في المجمل، لكنّه يتوقّع أن تغمره العواطف حال انتهاء السباق.