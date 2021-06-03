اضطرّ الفنلندي إلى الانسحاب من سباق موناكو بعدما أخفقت مرسيدس في نزع إطاره الأمامي الأيمن خلال وقفة الصيانة.

وقد علق وجه صامولة الإطار بعدما دخل مسدس الفك بزاوية، حيث لم يتمكن الفريق من إزالة الإطار سوى بعد عودة السيارة إلى مقر الفريق في براكلي.

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وقد أشارت مرسيدس إلى أنّ تلك الزاوية الطفيفة التي نتجت عن الطريقة التي وصل بها بوتاس إلى مكانه في وقفة الصيانة كانت عاملًا في عدم دخول مسدس الإطار بشكل مباشر، بيد أنّ الفنلندي لم يبدُ مقتنعًا بأنه قام بأيّ أمر خارج عن الطبيعي.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من إشارة مرسيدس له وحده بأنه لم يكن في مكانه الصحيح، قال بوتاس: "نعم، تفاجأت من ذلك. لقد شاهدت مقطع الفيديو، وبالنسبة لي كنت في المكان المناسب، حيث توقفت، لذلك تفاجأت للغاية".

وأوضح بوتاس أنّ البيانات التي اطّلع عليها في اجتماع جائزة موناكو الكبرى أظهرت أنه كان خارج مكانه ببضعة سنتيمترات، وهو ضمن مستويات التسامح الطبيعية.

فقال: "لقد حللنا كل شيء بالتفصيل، ونعلم أننا كنا لنقوم بعمل أفضل على الأرجح كفريق، ومع وقفة الصيانة بالطبع، لقد كان كل شيء طبيعيًا للغاية من جهتي".

وتابع: "رغبت بالطبّع في رؤية كل التقارير حول موضع توقفي. أعتقد بأنني كنت خارج الخط المركزي باثنين أو ثلاثة سنتيمترات. وذلك جيّد للغاية إذا ما وصلت إلى تلك الدقة. حيث من السهل للغاية أن تنحرف بـ 10 أو 15 سنتيمتر، لذلك رأيت بأنني كنت في مكان مثالي".

هذا وكشف بوتاس كذلك بأنه أثار مخاوف حول ضعف محتمل في إجراءات وقفات الصيانة لدى مرسيدس قبل جائزة موناكو الكبرى.

حيث قال: "كانت ذلك أحد مخاوفي بالفعل قبل بضعة أسابيع، حيث أعلمت الفريق بذلك. لذلك فإن ما حدث لم يأت من السماء هكذا، إذ كنا نعلم بأننا لسنا في وضع مثالي فيما يتعلّق بوقفات الصيانة".

واختتم: "وجوانب أخرى كذلك مثل تحمية الإطارات في التصفيات. فقد علمت بالقدوم إلى موناكو بأنه ستكون هنالك مشكلة، وكانت بالفعل من بين ما أبرزته كثيرًا قبل نهاية الأسبوع".