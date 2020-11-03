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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

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بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

أصرّ فالتيري بوتاس على أنّ سماح مرسيدس للويس هاميلتون باتّباع استراتيجيّة مختلفة وتجاوزه من خلالها وفوزه بجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد لم يكن بالأمر غير المنصف.

تصدّر الفنلندي المراحل الأولى من السباق، لكنّ الفريق استدعاه لتغيير إطاراته استجابة لتوقّف ماكس فيرشتابن قبله بلفّة.

وفي حين أنّه تعيّن على بوتاس تغطية توقّف فيرشتابن لتفادي تجاوزه من قبل الأخير عبر التوقّف قبله، طلب هاميلتون البقاء على الحلبة وتمكّن من تمديد فترته الأولى على إطارات "ميديوم".

وسمحت تلك الاستراتيجيّة المختلفة لهاميلتون بكسب فارقٍ جيّد ساعده على التوقّف والبقاء أمام بوتاس، كما ساعده في ذلك نظام سيارة الأمان الافتراضيّ الذي قلّص من قدر الوقت الذي خسره في خطّ الحظائر.

وبدا قرار السماح لهاميلتون بالبقاء على الحلبة وتغيير استراتيجيّته متعارضًا مع القرارات الأخيرة التي شهدت رفض طلبات بوتاس بالحصول على إطارات مختلفة عن تلك التي يحصل عليها هاميلتون.

لكنّ بوتاس أوضح أنّ ما حدث في إيمولا كان بالأساس نتيجة المعركة مع فيرشتابن وأنّ الفريق كان واضحًا بشأن ذلك.

وعندما سُئل حيال ذلك، قال بوتاس: "كان هناك سيناريوهان مختلفان. تطرّقنا إلى الخطط صباح يوم السباق، وما سيحدث في حال وجد أحدنا نفسه تحت ضغط من ريد بُل وإمكانيّة توقّفها قبلنا للتجاوز".

وأضاف: "وكان ذلك دوري في السباق، لذا تعيّن عليّ الاستجابة وكان الأمر ذاته ليحدث لو كان لويس في ذلك الموقع، وكلّ ما سيكون بوسعي فعله حينها هو البقاء لفترة أطول والسعي وراء الفرص".

وأكمل: "آتى ذلك ثماره بالنسبة للويس، ولو كان الترتيب معكوسًا لكسبت أنا".

وتفاقمت المكاسب التي حقّقها هاميلتون نتيجة معاناة بوتاس من ضررٍ على سيارته نتيجة أشلاء من جناح سيارة سيباستيان فيتيل.

وبالرغم من أنّ نظام سيارة الأمان الافتراضي ضمن لهاميلتون التقدّم على بوتاس وفيرشتابن، اعترفت مرسيدس أنّهما كانا ليكونا متقاربَين للغاية من دونه.

وعندما سُئل عن مدى تقاربهما، قال أندرو شوفلين مدير الهندسة في الفريق: "كانا متقاربين جدًا. كانت هناك لحظات كان فيها لويس متمتّعًا بفارقٍ كافٍ للتجاوز بفارق نصف ثانية".

وأضاف: "لكنّ المشكلة هي عودته على إطارات هارد وتحتاج لبعض الوقت لتحميتها، وذلك ربّما يُخسره ثانية أو ثانية ونصف".

وأكمل: "لن نرد إرجاعه في معركة مع فالتيري وماكس على إطارات باردة في حال كانت هناك إمكانيّة لرفع الفارق أكثر".

واختتم بالقول: "لذا كنّا نقترب من بلوغ ذلك الفارق، ومن ثمّ جاء نظام سيارة الأمان الافتراضيّة، وهو ما سهّل المهمّة".

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