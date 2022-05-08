بوتاس: تصفيات ميامي هي الأفضل لي حتى الآن مع ألفا روميو

ما جعل أداء الفنلندي أكثر إثارة للإعجاب هو عودته من حادث كبير في التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة والذي كلّفه الكثير من الوقت على المسار.

حيث أن بوتاس لم يخسر فقط القسم الأخير من تلك الحصة، ولكنه تغيب كذلك عن الحصة الثانية بأكملها إثر عدم تمكن الفريق من إصلاح السيارة في الموعد.

وبالتالي كان التركيز الأكبر في التجارب الثالثة على وتيرة السباق، والتي كان متأخرًا فيها بتواجده في المركز الـ 14.

لكن وبعد عبوره إلى القسم الحاسم للتصفيات، تمكن الفنلندي من التواجد في مركز أفضل البقية خلف سائقي فيراري وريد بُل، وأمام زميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون.

واعترف بوتاس بأنه كان عازمًا على تعويض طاقم الفريق الذي واجه عملًا إضافيًا إثر حادثته يوم الجمعة.

فقال: "شعرت بأن عليّ التزام لتعويض الفريق مع نتيجة جيدة. يمكننا أن نشعر بالسعادة بعد العودة مما حدث بالأمس، كوني خسرت الكثير من الوقت على المسار".

وأضاف: "خضنا تجارب حرة ثالثة جيدة، وركّزنا فقط على الأولويات وأن نصل بالإعدادات إلى الضبط المناسب. بعد ذلك كان عليّ إيجاد الوتيرة الملائمة وهذا ما حدث في التصفيات تدريجيًا. قطعت أفضل لفة لي في نهاية الأسبوع في القسم الثالث".

وعند سؤاله إذا ما كان ذلك أفضل أداء له حتى الآن مع ألفا روميو، قال بوتاس: "نعم، أعتقد ذلك، بالتأكيد. كنت أعلم قبل المجيء هنا أن هذه الحلبة ستناسبنا، وأعتقد بأنها برهنت على أنه ما تزال لدينا سيارة جيدة على المنعطفات البطيئة، وأننا جيدون للغاية على المقاطع المستقيمة أيضاً".