فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
السباق خلال
21 ساعات
:
23 دقيقة
:
34 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"

المشاركات
التعليقات
بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"
من قبل:

قال فالتيري بوتاس أنّ تأديته التي منحته قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة الصخير الكبرى جاءت بالرغم من عدم تقديمه لأفضل حصص تصفيات له في الفورمولا واحد.

تقدّم الفنلندي بفارق 0.026 ثانية على زميله الجديد جورج راسل على المسار الخارجيّ لحلبة البحرين الدوليّة في ظلّ حجز مرسيدس للصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق. وسينطلق السائقان على إطارات "ميديوم" بعد عبورهما عليها في القسم الثاني.

وضمن عطلة نهاية أسبوع واجه فيها بوتاس ضغطًا من زميله راسل، الذي يُعوّض لويس هاميلتون المصاب بكورونا، وقال أنّه سعيدٌ بأنّه قام بما فيه الكفاية بعد لفّاته غير النظيفة في القسم الثالث.

وقال الفنلندي: "بالطبع هذا الوضع مختلفٌ بالنظر إلى وجود زميلٍ جديد لكنّني أردت التركيز على عملي فقط، ولم أرد إهدار طاقتي في أمورٍ أخرى. أعتقد بأنّني تمكّنت من فعل ذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّه على صعيد الاستراتيجيّة فإنّنا في موقعٍ كفريق ومن الجيّد رؤية جورج يحجز الصفّ الأوّل معي كذلك. من الجيّد التواجد في قطب الانطلاق الأوّل، أنا سعيدٌ لذلك لكنّها لم تكن أفضل تصفياتٍ لي. أنا سعيدٌ بما فيه الكفاية".

وفي حين أنّ الخطوط المستقيمة الطويلة قد توفّر الكثير من فرص التجاوز في السباق، لكنّ بوتاس قلقٌ من أنّ السيارات لن تكون قادرة على اتّباع بعضها البعض على المسار بما فيه الكفاية.

وقال سائق مرسيدس: "لا يزال التسابق مجهولًا. لم يبدُ أنّه من السهل اتّباع السيارات الأخرى، لذا أنا مسرورٌ بالتواجد في قطب الانطلاق الأوّل وبدء السباق من هنا. نأمل أن يكون السباق ممتعًا".

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

المقال السابق

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

المقال التالي

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

ماركيز يعترف بأنّ عودته للتسابق في خيريز كانت "خطأً"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يعترف بأنّ عودته للتسابق في خيريز كانت "خطأً"

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

16دقيقة
2
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

3
موتو جي بي

ماركيز يعترف بأنّ عودته للتسابق في خيريز كانت "خطأً"

4
فورمولا 2

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

5
فورمولا 1

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير
فورمولا 1

فيرشتابن: سنُحاول الاستمتاع في سباق الصخير

بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"
فورمولا 1

بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير

فيتيبالدي يتجه للانطلاق من مؤخرة الترتيب في الصخير بعد عقوبة وحدة الطاقة مع هاس
فورمولا 1

فيتيبالدي يتجه للانطلاق من مؤخرة الترتيب في الصخير بعد عقوبة وحدة الطاقة مع هاس

أحدث ملفات الفيديو

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1
04-12-2020

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى 06:32
فورمولا 1
04-12-2020

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.