بوتاس: تصفيات جائزة الصخير الكبرى "ليست الأفضل لي"

تقدّم الفنلندي بفارق 0.026 ثانية على زميله الجديد جورج راسل على المسار الخارجيّ لحلبة البحرين الدوليّة في ظلّ حجز مرسيدس للصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق. وسينطلق السائقان على إطارات "ميديوم" بعد عبورهما عليها في القسم الثاني.

وضمن عطلة نهاية أسبوع واجه فيها بوتاس ضغطًا من زميله راسل، الذي يُعوّض لويس هاميلتون المصاب بكورونا، وقال أنّه سعيدٌ بأنّه قام بما فيه الكفاية بعد لفّاته غير النظيفة في القسم الثالث.

وقال الفنلندي: "بالطبع هذا الوضع مختلفٌ بالنظر إلى وجود زميلٍ جديد لكنّني أردت التركيز على عملي فقط، ولم أرد إهدار طاقتي في أمورٍ أخرى. أعتقد بأنّني تمكّنت من فعل ذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّه على صعيد الاستراتيجيّة فإنّنا في موقعٍ كفريق ومن الجيّد رؤية جورج يحجز الصفّ الأوّل معي كذلك. من الجيّد التواجد في قطب الانطلاق الأوّل، أنا سعيدٌ لذلك لكنّها لم تكن أفضل تصفياتٍ لي. أنا سعيدٌ بما فيه الكفاية".

وفي حين أنّ الخطوط المستقيمة الطويلة قد توفّر الكثير من فرص التجاوز في السباق، لكنّ بوتاس قلقٌ من أنّ السيارات لن تكون قادرة على اتّباع بعضها البعض على المسار بما فيه الكفاية.

وقال سائق مرسيدس: "لا يزال التسابق مجهولًا. لم يبدُ أنّه من السهل اتّباع السيارات الأخرى، لذا أنا مسرورٌ بالتواجد في قطب الانطلاق الأوّل وبدء السباق من هنا. نأمل أن يكون السباق ممتعًا".