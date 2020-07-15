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بوتاس: تجاوز فيرشتابن كان أسهل مما توقعت

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بوتاس: تجاوز فيرشتابن كان أسهل مما توقعت
15-07-2020

كشف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أن تجاوز ماكس فيرشتابن خلال النصف الثاني من سباق جائزة ستيريا الكبرى كان أسهل مما يتوقع، بالرغم من أن الهولندي حاول كل ما بوسعه لإبقاء الفنلندي خلفه.

انطلق بوتاس من المركز الرابع وأمضى القسم الأخير من السباق يلاحق فيرشتابن، حيث دخل منصة الصيانة بعده بعشر لفات ما كان يعني أنه يستعمل إطارات أجدد من سائق ريد بُل.

بالرغم من ذلك لم يكمل أولى محاولاته الناجحة لتجاوز الهولندي إلا بحلول اللفة 67 حيث تقدم إلى المركز الثاني.

واعترف بوتاس أنه كان يتوقع منافسة أكثر شراسة من فيرشتابن، لكن أفضلية الإطارات سارت لصالحه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه دائماً يصعّب مهمة تجاوزه، لا شك في ذلك! لقد استمتعتُ هذه المرة بالتجاوز".

وأكمل: "لكن نعم، لقد حاول كل شيء بالتأكيد للبقاء أمامي. لذا كان ضمن الجهة الخارجية للمنعطف الثالث وذلك ما كنت أتوقعه بطبيعة الحال. لذا ضغطت لأضمن عدم تكرار ذلك".

وتابع: "كنا ضمن المنعطفين الخامس والسادس جنباً إلى جنب. لكنني أدركتُ في المنعطف السادس خلال محاولتي الأولى أنه ليس هناك متسع لسيارتين. لذا قررت التراجع والمحاولة مجدداً. نعم، كما قلتُ، كان لدي الزخم وأفضلية الإطارات".

واسترسل: "لذا في نهاية المطاف، كان ذلك أسهل مما توقعت. كنتُ أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة ومحتدمة، لكنني أعتقد أن إطاراته لم تصمد".

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وأشار بوتاس إلى أن إطالة فترة بقائه على إطارات "سوفت" وضعه في موقف قوي خلال النصف الثاني للسباق. 

فقال: "لم أكن قلقاً بشكل كبير من الإطارات لأننا بقينا لفترة طويلة على ’سوفت’، لذا لم يكن لدي أي شك حيالها عند الانتقال إلى ’ميديوم’".

وتابع: "لكن بالطبع كان علينا الاحتراس من السيارات المتأخرة. لكن لم تكن مهمتي سهلة تماماً. إلا أنني شعرت بالتحسن مباشرة حالما بات أمامي هواء نقيّ".

واختتم: "الوتيرة كانت حاضرة. المسألة تتعلق بمعرفة كمية الضغط اللازم وكيفية مقاربة التجاوز. لكنني أعتقد أنها سارت بشكل جيد في نهاية المطاف".

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