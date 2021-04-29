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بوتاس تجاوز حادثه مع راسل في إيمولا بشكلٍ كامل بعد اعتذار الأخير

يرفض فالتيري بوتاس مواصلة الخوض في حادثه مع جورج راسل خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، قائلًا أنّ المسألة انتهت وأنّ الوقت قد حان لتجاوزها.

بوتاس تجاوز حادثه مع راسل في إيمولا بشكلٍ كامل بعد اعتذار الأخير

اصطدم بوتاس وراسل ببعضهما على سرعة عالية بتوجّههما إلى المنعطف الثاني في منتصف سباق إيمولا أثناء معركتهما على المركز التاسع ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وسارع كلٌ منهما للوم الآخر، قبل أن يعود سائق ويليامز للاعتذار من بوتاس حيال تعليقاته الأولى الغاضبة يوم الإثنين التالي.

وقال روسي أنّه يُخطّط للاتّصال ببوتاس لتلطيف الأجواء بعد الحادث، وذلك بعد أن أشار في البداية إلى أنّ سائق مرسيدس كان ليُدافع على نحوٍ مختلف لو كان في مواجهة سائقٍ آخر. يأتي ذلك في وقت يُرشّح فيه راسل ناشئ مرسيدس ليحصل على مقعدٍ في صفوف الفريق في المستقبل.

وكشف بوتاس اليوم الخميس عشيّة انطلاق جائزة البرتغال الكبرى أنّه لم يتحدّث إلى راسل منذ لقائهما مع المراقبين في إيمولا، قائلًا أنّه سعيدٌ بتجاوز ما حدث.

وقال الفنلندي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تواصل مع راسل: "سمعت بمنشوره واعتذاره، وقرأته".

وأضاف: "لكن أجل لم نتحدّث بعد السباق لأكون صادقًا. وجدت مكالمة فائتة صباح الإثنين، لكنّني كنت لا أزال نائمًا حينها".

وأكمل: "لم نتحدّث، لكنّني متأكّدٌ من أنّ الأمر ذاته بالنسبة لجورج، انتهت المسألة وباتت من الماضي. اعتذر جورج وحان الوقت للمضيّ".

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واعترف راسل اليوم الخميس بأنّ أفعاله بعد الحادثة كانت بمثابة "حكم سيّئ بالكامل" من قبله، وهو ما دفعه لنشر اعتذاره صباح الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وقال بوتاس اليوم الخميس أنّه تحدّث إلى وولف بعد الحادث، لكنّه يحرص على تجاوز كلّ ذلك والتركيز على السباقات المقبلة.

وقال حيال ذلك: "خضنا محادثة بعد ذلك، فقط للتطرّق إلى المسألة وذلك طبيعي".

وأضاف: "لكن ما عدا ذلك فقد اتّفقنا على النظر إلى الإيجابيّات والتعلّم من السلبيات والمضيّ. إحدى الإيجابيّات هي أنّنا لا نزال في السباق الثاني من الموسم، أي أنّ هناك 21 سباقًا متبقيًا".

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راسل: أفعالي بعد حادثي مع بوتاس في إيمولا "حكمٌ سيّئ للغاية"

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