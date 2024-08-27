بوتاس: بينوتو يتعامل معي باحترام وأنا أحترمه
يأمل فالتيري بوتاس البقاء ضمن صفوف فريقه الحالي ساوبر لموسم 2025 في الفورمولا واحد، بعد انضمام ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق إلى المشروع.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يعتبر بوتاس الذي يقود مع ساوبر لموسمه الثالث، أحد خيارات الفريق الرئيسية للموسم المقبل.
لكن هناك الكثير من السائقين الآخرين المرشّحين لنيل المقعد.
ويأمل بوتاس أن ترتفع حظوظه مع الفريق بعد انضمام بينوتو إلى مشروع ساوبر/آودي.
حيث قال: "خضت حواراً قصيراً مع ماتيا بعد سبا، وسنواصل ذلك هذا الأسبوع".
وأردف: "هذا هو الواقع حالياً. وقّع كارلوس (ساينز) مع ويليامز ما يعني غياب أحد المرشحين لنيل المقعد".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك يزيد من فرصي".
واسترسل: "شعرت أن العمل معي لم يكن أولوية لدى الفريق خلال الأشهر الستة الأخيرة. وقعوا بالفعل مع السائق الأول، من ثم بدأت الإدارة بدراسة جميع الخيارات".
واستكمل: "خلال هذه العملية، كان التواصل ضعيفاً معي. لكن الأمور تغيرت مؤخراً".
واستطرد: "من الواضح أن هناك تغييرات في الإدارة. أعتقد أنها خطوة للأمام. جاء ماتيو من فريق ناجح. وهو يعرف كيفية تحقيق النجاح".
وتابع: "ماتيا يتعامل معي باحترام وأنا أحترمه. تلك بداية جيدة للمفاوضات".
وحين سُئِل حول أي عقد ممكن لاحقاً، أجاب بوتاس: "أعتقد أنه كلما وقعنا أبكر كلما كان ذلك أفضل. الجميع متفق على ذلك، لكن في بعض الأحيان تحصل ظروف مثل هذه".
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