جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

بوتاس: بينوتو يتعامل معي باحترام وأنا أحترمه

يأمل فالتيري بوتاس البقاء ضمن صفوف فريقه الحالي ساوبر لموسم 2025 في الفورمولا واحد، بعد انضمام ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق إلى المشروع.

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يعتبر بوتاس الذي يقود مع ساوبر لموسمه الثالث، أحد خيارات الفريق الرئيسية للموسم المقبل.

لكن هناك الكثير من السائقين الآخرين المرشّحين لنيل المقعد.

ويأمل بوتاس أن ترتفع حظوظه مع الفريق بعد انضمام بينوتو إلى مشروع ساوبر/آودي.

حيث قال: "خضت حواراً قصيراً مع ماتيا بعد سبا، وسنواصل ذلك هذا الأسبوع".

وأردف: "هذا هو الواقع حالياً. وقّع كارلوس (ساينز) مع ويليامز ما يعني غياب أحد المرشحين لنيل المقعد".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك يزيد من فرصي".

واسترسل: "شعرت أن العمل معي لم يكن أولوية لدى الفريق خلال الأشهر الستة الأخيرة. وقعوا بالفعل مع السائق الأول، من ثم بدأت الإدارة بدراسة جميع الخيارات".

اقرأ أيضاً:

واستكمل: "خلال هذه العملية، كان التواصل ضعيفاً معي. لكن الأمور تغيرت مؤخراً".

واستطرد: "من الواضح أن هناك تغييرات في الإدارة. أعتقد أنها خطوة للأمام. جاء ماتيو من فريق ناجح. وهو يعرف كيفية تحقيق النجاح".

وتابع: "ماتيا يتعامل معي باحترام وأنا أحترمه. تلك بداية جيدة للمفاوضات".

وحين سُئِل حول أي عقد ممكن لاحقاً، أجاب بوتاس: "أعتقد أنه كلما وقعنا أبكر كلما كان ذلك أفضل. الجميع متفق على ذلك، لكن في بعض الأحيان تحصل ظروف مثل هذه".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رسميًا: ويليامز تستعين بكولابينتو بديلًا عن سارجنت لبقيّة موسم 2024

أبرز التعليقات

فالتيري بوتاس
More from
فالتيري بوتاس
بوتاس: سباق هولندا كان الأسوأ حتى الآن لفريق ساوبر

بوتاس: سباق هولندا كان الأسوأ حتى الآن لفريق ساوبر

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بوتاس: سباق هولندا كان الأسوأ حتى الآن لفريق ساوبر
كورونيل: على بوتاس الاعتزال فهو يخرّب المسيرة المهنية للسائقين اليافعين

كورونيل: على بوتاس الاعتزال فهو يخرّب المسيرة المهنية للسائقين اليافعين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كورونيل: على بوتاس الاعتزال فهو يخرّب المسيرة المهنية للسائقين اليافعين
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
ساوبر
More from
ساوبر
فيلنوف ينتقد جو غوانيو: "لا مكان له في الفورمولا واحد"

فيلنوف ينتقد جو غوانيو: "لا مكان له في الفورمولا واحد"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف ينتقد جو غوانيو: "لا مكان له في الفورمولا واحد"
ماركو: فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1

ماركو: فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1

فورمولا 1
ماركو: فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

التشيك تعود إلى روزنامة الموتو جي بي في 2025

التشيك تعود إلى روزنامة الموتو جي بي في 2025

MGP موتو جي بي
التشيك تعود إلى روزنامة الموتو جي بي في 2025
وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا

وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا
برياتوري ليس "الشخص السيّئ" في إنهاء مشروع محرّكات رينو

برياتوري ليس "الشخص السيّئ" في إنهاء مشروع محرّكات رينو

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
برياتوري ليس "الشخص السيّئ" في إنهاء مشروع محرّكات رينو
الفورمولا 1 تدرس خطّة سباق قصيرٍ للناشئين في تجارب أبو ظبي

الفورمولا 1 تدرس خطّة سباق قصيرٍ للناشئين في تجارب أبو ظبي

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الفورمولا 1 تدرس خطّة سباق قصيرٍ للناشئين في تجارب أبو ظبي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط