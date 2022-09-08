بوتاس بصدد تلقّي عقوبة محرك جديدة في مونزا

توقفت سيارة سائق ألفا روميو عند نهاية المقطع المستقيم لخط الحظائر مع بداية اللفة 54 لسباق زاندفورت، ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وما يزال لدى بوتاس محركا فيراري قابلان للاستخدام ضمن مجموعته، لكن الفريق السويسري يعلم الآن أنه سيكون بحاجة لنسخة جديدة ولا يريد المخاطرة بفعل ذلك في أيّ من الجولتين المقبلتين في سنغافورة وسوزوكا، حيث يكون التجاوز صعبًا وبالتالي يكون لعقوبات التراجع على شبكة الانطلاق أكبر التأثير.

ومن المعلوم بأن الفنلندي بصدد الحصول على نسخ جديدة من المحرك، الشاحن التوربيني ونظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" على الأقل نهاية هذا الأسبوع، والذي وإن تم تأكيده سيعني حصوله على عقوبة التراجع 15 مركزًا، لكنه قد يحصل كذلك على المزيد من المكونات على مدار نهاية الأسبوع، ما سيضمن بدوره انطلاقه من آخر الترتيب.

جديرٌ بالذكر أن ألفا روميو تتواجد حاليًا في المركز السادس في ترتيب الصانعين برصيد 51 نقطة، ولم يسجل الفريق نقاطًا في السباقات الستة الماضية منذ أن أكمل بوتاس وغوانيو جو سباق كندا في المركزين السابع والثامن.

يُذكر أن بوتاس كان الأسرع في تصفيات مونزا العام الماضي مع مرسيدس، وفاز بالسباق القصير قبل تراجعه لآخر الترتيب لحصوله على نسخ جديدة من المحرك، الشاحن التوربيني ونظامي استعادة الطاقة الحرارية والحركية.