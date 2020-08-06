بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

بوتاس، البالغ 30 عامًا، انضمّ إلى مرسيدس في العام 2017 بعد إعلان السائق الألماني نيكو روزبرغ اعتزاله سباقات الفورمولا واحد عقب فوزه باللّقب نهاية موسم 2016.

وقد استطاع الفنلندي الفوز بثماني جوائز كبرى مع الصانع الألماني بيده أنه لم يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على زميله لويس هاميلتون خلال صراعهما على لقب البطولة، إذ تمكّن البريطاني من الفوز بلقبه السادس العام الماضي.

وقبيل انطلاق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى لسباقات الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري من حلبة سيلفرستون البريطانية، أكّدت مرسيدس احتفاظها بخدمات بوتاس لموسم 2021، إذ من المتوقّع الإعلان في وقتٍ لاحق عن تجديد عقد لويس هاميلتون كذلك.

"أنا سعيدٌ للغاية للبقاء في صفوف مرسيدس لموسم 2021 والبناء على النجاح الذي استمتعنا به معًا" قال بوتاس، مضيفًا "أريد شكر الجميع في الفريق وفي عائلة مرسيدس على دعمهم المستمر والثقة الممنوحة لي".

وأضاف "أنا فخورٌ جدًا بتمثيل هذا الفريق الرائع والنجمة الثلاثية في رحلتنا معًا مرّةً أخرى العام المقبل".

من ناحيته، قال مدير فريق مرسيدس توتو وولف "نحن متحمسون للغاية لبقاء فالتيري معنا لموسمٍ واحدٍ آخر على الأقلّ. نحن نرى أقوى نسخة منه على الإطلاق هذا العام من حيث أدائه على المسار ومن الناحيتين الجسدية والذهنية".

وأكمل "إنه يحتلّ المركز الثاني في ترتيب البطولة، وهو أنهى الموسمين السابقين في المركز الثاني كذلك، كما أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في الأداء العام للفريق".

واختتم "أنا واثق من امتلاكنا لأقوى تشكيلة من السائقين في الفورمولا واحد اليوم".