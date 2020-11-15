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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس انزلق في ستّ مناسبات في سباق تركيا "الكارثي"

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بوتاس انزلق في ستّ مناسبات في سباق تركيا "الكارثي"

وصف سائق مرسيدس فالتيري بوتاس سباق جائزة تركيا الكبرى بالكارثي بعد تضرر سيارته منذ اللفة الأولى وانزلاقه في ستّ مناسبات خلال السباق.

كان بوتاس في حاجة لتسجيل 8 نقاط أكثر من زميله لويس هاميلتون للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب قائمة، لكنه حقق أسوأ نتيجة له هذا الموسم بحلوله في المركز الرابع عشر.

وانزلق بوتاس عند المنعطف الأوّل خلال اللفة الافتتاحية للسباق عندما كان يحاول تفادي سائق رينو إستيبان أوكون، قبل أن يصطدم بالفرنسي عند المنعطف التاسع في ذات اللفة، الأمر الذي أدّى لانزلاق كلا السائقين مجدّداً.

وتسبب ذلك في تضرر سيارة الفنلندي الأمر الذي جعلها صعبة القيادة بسبب مشكلة في استواء مقودها.

وانزلق بوتاس بعدها في أربع مناسبات وتمكن هاميلتون من تجاوزه بلفة كاملة، حيث تمكن من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه بأريحية على حلبة إسطنبول بارك.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى صعوبة قيادة سيارته، اعترف بوتاس بأنّ الضرر الذي لحقها حوّل سباقه إلى "كارثة".

حيث قال: "انزلقت عند المنعطف الأوّل بينما كنت أحاول تفادي سيارة رينو التي فقدت السيطرة. ثمّ حصل الاصطدام عند المنعطف التاسع خلال اللفة الأولى".

وأضاف: "لم تكن السيارة على ما يرام. كنت أشعر بأنّ المقود ينجذب لليسار على الخطوط المستقيمة، وعند المنعطفات اليُسرى كانت السيارة تتصرف بشكل مختلف وتنزلق".

وتابع: "كان سباقاً فوضوياً وكارثياً".

واستدرك: "كنت أحاول الضغط بأقصى ما لديّ، لأنّه لم يكن أمامي ما أخسره اليوم. عندما تراجعت للخلف كنت أضغط بأقصى ما لديّ، وارتكبت الأخطاء، كما تسبب الضرر على السيارة في تعقيد الأمور أكثر".

واسترسل: "قد يكون هذا هو أصعب سباق خضته في الفورمولا واحد إلى حدّ الآن. وأسوأ نتيجة أيضاً".

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تراجع بوتاس للمركز الأخير بعد انزلاقه عند المنعطف الأوّل، لكنه كان قادراً على التقدم على البقية بسرعة خلال اللفة الأولى في الأجواء الماطرة.

واعترف بأنّه كان حريصاً أكثر من اللازم عند محاولته تجاوز أوكون من الخط الداخلي للتسابق عند المنعطف التاسع، الأمر الذي أدّى للاحتكاك.

وقال في هذا الصدد: "انزلقت عند المنعطف الأوّل، ووجدت نفسي في المركز الأخير، لكنني كنت قادراً على اللحاق بالبقية بسرعة".

وأكمل: "ببلوغ المنعطف الثامن كنت خلف السيارات الأخرى مباشرةً وكنت قادراً على التجاوز عند المنعطف التاسع".

واستطرد: "لكني قمت بغلق المكابح. كان هناك المزيد من المياه على الخط الداخلي للمنعطف التاسع، كما أنّ الرؤية كانت سيئة للغاية".

واختتم: "كنت حريصاً للغاية، ربّما أكثر من اللازم، أغلقت المكابح واصطدمت بإحدى سيارات رينو. هذا كلّ شيء".

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