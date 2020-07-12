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بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات

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بوتاس: المركز الثاني في النمسا بمثابة الحدّ من الأضرار بعد مشاكل التصفيات
من قبل:
, رئيس التحرير
12-07-2020

أوضح السائق الفنلندي فالتيري بوتاس بأنّ إحرازه للمركز الثاني في سباق جائزة ستيريا الكبرى كان بمثابة الحدّ من الأضرار عقب المشاكل التي واجهها خلال التجارب التأهيلية، إذ سمح له المركز الثاني اليوم بالمحافظة على صدارته في ترتيب بطولة السائقين بفارق 6 نقاط عن هاميلتون.

بعد فوزه بالجولة الأولى الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ، لم يتمكّن بوتاس من التأهّل في مركزٍ أفضل من الرابع في الجولة الثانية تحت ظروفٍ جوية سيئة إثر بعض المشاكل في مكابح سيارته.

وحاول بوتاس الاقتراب قدر الإمكان من الثنائي هاميلتون وماكس فيرشتابن بعد نجاحه بتجاوز لاندو نوريس في بداية السباق، إذ عمد فريقه مرسيدس إلى تأخير توقفه حيث نجح في نهاية المطاف في تجاوز فيرشتابن قبل 5 لفات من نهاية السباق.

وقطع بوتاس خطّ النهاية بفارق 13 ثانية وراء هاميلتون، ولكن لا يزال يحتلّ صدارة الترتيب العام.

وقال بوتاس "لقد بدأ هاميلتون سباقه من المركز الأوّل وحقّق انطلاقةً جيدة. كان بإمكانه حقًا التحكّم بالسباق إذ لم يكن هناك الكثير من الأمور التي حدثت على غرار ما جرى الأسبوع الماضي. ولكن من جهتي، كان السباق عبارة عن حدٍّ من الأضرار بعد انطلاقي من المركز الرابع".

وأضاف "لقد أحرزتُ نقاطًا جيدة وأنا في صدارة البطولة، لذا فالأمور ليست سيئة للغاية. لم يكن يوم أمس مثاليًا، لذلك لم أتمكّن من الحصول على النقاط الـ 25 اليوم".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان سيُغادر النمسا وهو يشعر بالرضا عن أدائه مع انطلاق موسم 2020، أجاب الفنلندي "كان بالإمكان أن أكون أكثر سعادة. إلّا أنّ أوّل سباقَين لم يكونا بغاية السوء. لذلك أتطلع قدمًا نحو الأسبوع المقبل".

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