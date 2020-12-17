فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

المشاركات
التعليقات
بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
من قبل:

قال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في الفورمولا واحد، أن تحقيق المركز الثاني ضمن بطولة السائقين "ليس مُرضياً بما يكفي" وذلك بعد هزيمته لمرة أخرى من قبل زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

أكد بوتاس موقعه كوصيف للبطل في ترتيب موسم 2020، حين أنهى بالمركز الثاني في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامية.

وأدت هذه النتيجة إلى تعزيز موقع بوتاس بفارق تسع نقاط أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل والفائز بالسباق الختامي.

لكن الفنلندي أنهى موسمه متأخراً بفارق 124 نقطة خلف هاميلتون في الترتيب العام.

وحين سُئِل بعد السباق عن مدى رضاه حيال المركز الثاني، أوضح بوتاس أنه يفضل التركيز على مساهمته في تحقيق اللقب السابع على التوالي لفريقه مرسيدس.

فقال: "كسائق، عندما تشارك مع الفريق الأفضل، فإن المركز الثاني ليس مُرضياً بما يكفي".

وأكمل: "لكنه أمر جيد، أن تتمكن من المساهمة في فوز فريقك بهذا الموسم، تحقيق لقب الصانعين الرابع لي مع الفريق، والسابع لهم على التوالي".

وتابع: "المركز الثاني أفضل من الثالث بالتأكيد. أعتقد أنني سأنال جائزة صغيرة آخذها معي إلى المنزل (في حفل جوائز ’فيا’)، وأنا واثق أنني عندما أصبح عجوزاً سأتذكر هذا الموسم، وأقول نعم، لقد أحرزت المركز الثاني".

وأردف: "لكن، على أمل أن أنال جائزة أكبر يوماً ما".

اقرأ أيضاً:

وبدأ بوتاس موسم 2020 بقوة، مع تحقيق الفوز في سباق النمسا الافتتاحي، وتصدر البطولة مبكراً.

لكنه خسر النقاط لصالح زميله هاميلتون بعد الجولة الثالثة في المجر، ولم يحقق الفنلندي إلا فوزاً واحداً طوال ما تبقى من الموسم. بينما أكمل البريطاني موسمه مع 11 انتصاراً، ليحسم اللقب في تركيا قبل ثلاث جولات على النهاية.

وبالرغم من الموسم الصعب وعدم تحقيق منصة التتويج إلا مرة واحدة خلال السباقات الأربعة الأخيرة، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، يرى أن بوتاس ما زال يمتلك ذهنية "المقاتل".

فقال: "لقد خاض جولتين أو ثلاث جولات صعبة جداً، جداً، وتعافى منها".

وتابع: "لقد قدم سباقاً جيداً جداً في أبوظبي، لكنني أعتقد أنه يمتلك ميزة القدرة على التعافي في نهاية الموسم، بالرغم من أن اللقب قد حُسم".

واختتم: "أعتقد أنه يمتلك ذهنية مقاتل".

اقرأ أيضاً:

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

المقال السابق

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

أحدث الأخبار

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

الفورمولا واحد تُؤكّد تجديد عقد حلبة إنترلاغوس لخمسة أعوام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُؤكّد تجديد عقد حلبة إنترلاغوس لخمسة أعوام

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

2
فورمولا 1

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

3
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

59دقيقة
4
فورمولا 1

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

5
فورمولا 1

مرسيدس: خفض طاقة المحرك بلغ أقل من 0.1 ثانية في كل لفة في أبوظبي

أحدث الأخبار

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل
فورمولا 1

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

الفورمولا واحد تُؤكّد تجديد عقد حلبة إنترلاغوس لخمسة أعوام
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُؤكّد تجديد عقد حلبة إنترلاغوس لخمسة أعوام

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة
فورمولا 1

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

أحدث ملفات الفيديو

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1
15-12-2020

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.