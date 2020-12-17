بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

أكد بوتاس موقعه كوصيف للبطل في ترتيب موسم 2020، حين أنهى بالمركز الثاني في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامية.

وأدت هذه النتيجة إلى تعزيز موقع بوتاس بفارق تسع نقاط أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل والفائز بالسباق الختامي.

لكن الفنلندي أنهى موسمه متأخراً بفارق 124 نقطة خلف هاميلتون في الترتيب العام.

وحين سُئِل بعد السباق عن مدى رضاه حيال المركز الثاني، أوضح بوتاس أنه يفضل التركيز على مساهمته في تحقيق اللقب السابع على التوالي لفريقه مرسيدس.

فقال: "كسائق، عندما تشارك مع الفريق الأفضل، فإن المركز الثاني ليس مُرضياً بما يكفي".

وأكمل: "لكنه أمر جيد، أن تتمكن من المساهمة في فوز فريقك بهذا الموسم، تحقيق لقب الصانعين الرابع لي مع الفريق، والسابع لهم على التوالي".

وتابع: "المركز الثاني أفضل من الثالث بالتأكيد. أعتقد أنني سأنال جائزة صغيرة آخذها معي إلى المنزل (في حفل جوائز ’فيا’)، وأنا واثق أنني عندما أصبح عجوزاً سأتذكر هذا الموسم، وأقول نعم، لقد أحرزت المركز الثاني".

وأردف: "لكن، على أمل أن أنال جائزة أكبر يوماً ما".

وبدأ بوتاس موسم 2020 بقوة، مع تحقيق الفوز في سباق النمسا الافتتاحي، وتصدر البطولة مبكراً.

لكنه خسر النقاط لصالح زميله هاميلتون بعد الجولة الثالثة في المجر، ولم يحقق الفنلندي إلا فوزاً واحداً طوال ما تبقى من الموسم. بينما أكمل البريطاني موسمه مع 11 انتصاراً، ليحسم اللقب في تركيا قبل ثلاث جولات على النهاية.

وبالرغم من الموسم الصعب وعدم تحقيق منصة التتويج إلا مرة واحدة خلال السباقات الأربعة الأخيرة، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، يرى أن بوتاس ما زال يمتلك ذهنية "المقاتل".

فقال: "لقد خاض جولتين أو ثلاث جولات صعبة جداً، جداً، وتعافى منها".

وتابع: "لقد قدم سباقاً جيداً جداً في أبوظبي، لكنني أعتقد أنه يمتلك ميزة القدرة على التعافي في نهاية الموسم، بالرغم من أن اللقب قد حُسم".

واختتم: "أعتقد أنه يمتلك ذهنية مقاتل".