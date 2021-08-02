بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

تلقّى الفنلندي عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة انطلاق السباق المُقبل في بلجيكا بعدما وجده المراقبون مذنبًا في التسبب بالحادثة.

وقد قام بوتاس بانطلاقة سيئة من المركز الثاني على حلبة رطبة، إذ فقد السيطرة على سيارته تحت الكبح عند المنعطف الأول.

وانحرف سائق مرسيدس ليصطدم بلاندو نوريس، الذي بدوره اصطدم بسيارة ماكس فيرشتابن، بينما احتكّ بوتاس كذلك بسيرجيو بيريز. وكان فيرشتابن هو الوحيد من بين الأربعة الذي أكمل السباق عند استئنافه إثر رفع العلم الأحمر.

"كنت أنا المخطئ بالطبّع. فأنا من أتى من الخلف، وكان عليّ الكبح مبكرًا بالقدر الكافي. لكنني أسأت تقدير نقطة الكبح، وذلك يُظهر أنه ليس من السهل الكبح ضمن تلك الظروف، ولكن كان ينبغي عليّ أن أكبح مبكرًا" قال بوتاس.

وأضاف: "كنت أقترب عندما بدأت الكبح، ومن ثمّ أغلقت المكابح واصطدمت بلاندو، وتسبّب ذلك بكل هذه الفوضى. كان سوء تقدير منّي، وخطأي".

هذا وتأكّد بوتاس من أن يعتذر إلى نوريس وبيريز، حيث قال: "نعم، كان من الواضح أنني من بدأ تلك الفوضى على المنعطف الأول، وقلت بأن ذلك خطأي، لذلك هم يعلمون بأنني لا أحاول وضع اللوم على أحد آخر، وهذا ما أقوم به، أتقبّل الخطأ".

كما اعترف بوتاس بأنه ربما تشتت بتجاوز نوريس له من الجهة الداخلية على الانطلاقة.

حيث قال: "ربما تشتت بعض الشيء. إذ أنك تخسر قليلًا من إدراكك بموقعك بالمقارنة مع المنعطف الأول. لكن ذلك هو التسابق، وكان ينبغي عليّ أن أكبح في وقت أبكر. ولكن من الصعب أيضاً تحديد مدى التماسك لديك عندما يكون المسار هكذا، ولا سيّما عندما تكون مباشرة خلف أحدهم، حيث تخسر الكثير من التماسك".

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