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بوتاس: القدرة على إكمال مسافة سباقٍ مصدر "قلقي الأساسي"

قال فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو أن القدرة على إكمال سباق كامل في موسم 2022 للفورمولا واحد تشكل مصدر "قلقه الأساسي" بعد المشاكل المتعددة التي واجهها فريقه في التجارب الشتوية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
بوتاس: القدرة على إكمال مسافة سباقٍ مصدر "قلقي الأساسي"

واجهت المشاكل سيارة ألفا روميو الجديدة منذ التجارب الشتوية الأولى في برشلونة، حيث لم يكمل بوتاس الوافد الجديد والناشئ غوانيو جو عدداً كافياً من اللفات.

لكن، تحسن عدد اللفات المقطوعة في تجارب البحرين الثانية. إلا أن الفريق واجه بعض المشاكل تسببت إحداها بتوقف سيارة بوتاس في المنعطف الثامن قبل أربعين دقيقة تقريباً على نهاية الحصة.

وبينما بدا الفنلندي مسروراً من شعوره خلف المقود لكنه اعترف بأن مشاكل الموثوقية تؤرقه.

فقال: "سأكون أكثر ثقة عندما أتكلم مع الفريق ليؤكدوا لي أن جميع المشاكل قد حُلت وأن ما حصل لن يتكرر".

وأكمل: "لأن أكبر مخاوفي حالياً هو القدرة على إكمال مسافة سباق فقد عانينا الكثير من المشاكل خلال التجارب الشتوية".

وتابع: "كنا قادرين على حلها، لكن نأمل عدم حصول مشاكل جديدة".

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من جهة أخرى، يرى بوتاس أن فريقه حقق "خطوة واضحة إلى الأمام" مشيراً لشعوره الجيد خلف المقود.

فقال: "لناحية الأداء، أعتقد أن شعوري قد تحسن بالفعل بالمقارنة مع برشلونة. أخيراً بات شعوري جيداً خلف المقود".

وأكمل: "أكملت عدة طلعات جيدة حقاً في اليوم الأخير لتجارب البحرين".

واختتم: "لكننا عانينا من مشكلة في الوقود. لكن السيارة كانت جيدة للغاية. بالطبع كنا نريد إكمال المزيد من اللفات. لكن علينا ضمان التعلم من الأخطاء".

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