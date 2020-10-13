بوتاس: الفوز كان ممكنًا بالرغم من تغيير الاستراتيجيّة بسبب خطأ المنعطف الأوّل

تمكّن بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل من الدفاع بشراسة عند المنعطف الأوّل من السباق وبدأ بالابتعاد قليلًا إثر ذلك.

لكنّه أغلق مكابحه عند المنعطف الأوّل من اللفّة الـ 13 وخرج عن المسار ما سمح لهاميلتون بانتزاع الصدارة، واضطرّ الفنلندي للتوجّه إلى خطّ الحظائر بعد تسطّح إطاراته.

وتسبّبت فترة سيارة الأمان الافتراضيّة التي أتت إثر ذلك بالسماح لهاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بإجراء وقفتيهما والعودة في المركزين الأوّل والثاني، قبل أن تتسبّب مشكلة في نظام "ام.جي.يو-اتش" في انسحابه مبكّرًا.

وبالرغم من خطئه فإنّ بوتاس شعر بأنّه كان لا يزال يتمتّع بفرصة لتحقيق الفوز بالسباق، كون ذلك أجبره على الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين التي كانت الأفضل للسباق وفق ما تبيّن لاحقًا.

وقال الفنلندي: "حصلت على فرصة الفوز، كون ذلك دفعني للالتزام باستراتيجيّة التوقّفين مبكّرًا، وأعتقد بأنّ تلك كانت الاستراتيجيّة الأفضل في النهاية".

وأضاف: "علمت بأنّ كلّ شيء متاح، حتّى بالرغم من إغلاقي للمكابح. ومن ثمّ أتت مشكلة المحرّك التي لم أصدّقها".

وقال بوتاس بعد السباق أنّه اعتقد بأنّ إغلاقه لمكابحه جاء نتيجة بعض الأمطار الخفيفة التي هطلت مباشرة قبل خطئه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ذلك يعود بالأساس إلى بعض زخّات الأمطار".

وأضاف: "كان التماسك أقلّ بكثير عند الكبح وانغلقت المكابح فجأة. وبالنظر إلى أنّني السيارة الأولى التي وصلت إلى المنعطف الأوّل، فأنا متأكّدٌ من أنّ لويس لاحظ ذلك سريعًا وحصل على فرصة للاستجابة عند الكبح".

وأردف: "ربّما كان موعد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة سيّئًا بالنسبة لي، كون الآخرين حصلوا على توقّفٍ مجاني. لكن كانت هناك المزيد من الفرص في السباق في جميع الأحوال".

ولا تزال مرسيدس تعمل على تحليل ما حدث لوحدة طاقة بوتاس، لكنّ توتو وولف مدير الفريق قال بأنّها تبدو مرتبطة بنظام "ام.جي.يو-اتش".

وقال النمساوي: "يبدو بأنّ المشكلة متعلّقة بنظام ام.جي.يو-اتش، لكنّنا لم نتوصّل بعد إلى سببها".

وأضاف: "سحبنا السيارة، ليس فقط لأنّه لم يكن ليُحقّق أيّة نقاط، لكن أيضًا من أجل عدم إلحاق المزيد من الضرر بوحدة الطاقة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ وحدة الطاقة ستكون على ما يرام للاستخدام مجدّدًا. من المهمّ الآن فهم ما حدث".

وأردف: "قدّمنا وحدة طاقة جديدة نهاية هذا الأسبوع، ولا تزال أمامنا ستّة سباقات، ونحتاج لمعرفة سبب المشكلة".