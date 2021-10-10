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بوتاس: الفوز بسباق تركيا أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق في الفورمولا واحد

أشاد فالتيري بوتاس بفوزه بسباق جائزة تركيا الكبرى معتبرًا إيّاه واحدًا من بين الأفضل على الإطلاق في مسيرته في الفورمولا واحد وذلك بعد أدائه المُسيطر في إسطنبول.

بوتاس: الفوز بسباق تركيا أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق في الفورمولا واحد

تصدّر سائق مرسيدس منطلقًا من المركز الأوّل في الأجواء الرطبة، وتقدّم بأريحيّة على ماكس فيرشتابن في المراحل الأولى من السباق قبل أن ينتقل إلى مجموعة إطارات "انترميديت" الثانية.

وبالرغم من أنّه خسر الصدارة لبرهة لصالح شارل لوكلير، الذي بقي لفترة أطول على متن مجموعته الأولى وحاول إكمال السباق عليها، فإنّ بوتاس كان قادرًا على تجاوز سائق فيراري قبل أن يعبر خطّ النهاية مُتقدّمًا بـ 14 ثانية عن فيرشتابن.

وبعد أن مرّر بفترة جفاف انتصارات منذ جائزة روسيا الكبرى 2020، قال بوتاس أنّ أداءه في إسطنبول كان استثنائيًا.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ عليّ القول بأنّ هذا كان أحد أفضل انتصاراتي على الإطلاق من جانبي".

وأضاف: "ما عدا انزلاقة وحيدة فإنّ كلّ شيء كان تحت السيطرة. لكن مثلما قلت سابقًا قبل السباق فإنّ السيارة جيّدة حقًّا في طلّ الظروف وتمتّعت بالثقة معها وكان بوسعي السيطرة عليها".

وأكمل: "ليس من السهل اختيار الاستراتيجيّة في هذه الظروف، على صعيد موعد التوقّف ولأيّ إطارات ستنتقل وكلّ تلك الأمور. لكنّني سعيدٌ بمدى سلاسة كلّ شيء".

ولم يكن فيرشتابن قادرًا على الردّ على وتيرة بوتاس، وقال بأنّ حاجته للحفاظ على إطارات "انترميديت" تسبّبت في دخوله في "وضع الحفاظ" طوال فترة ما بعد الظهر.

وقال سائق ريد بُل: "لن يمكن الوضع سهلًا اليوم، كان المسار زلقًا للغاية. تعيّن علينا إدارة الإطارات طوال مسافة السباق لذا لم يكن بوسعنا الضغط".

وأكمل: "بدا أنّ فالتيري تمتّع بوتيرة أقوى وكان بوسعه الاعتناء بالإطارات ربّما بشكلٍ أفضل كذلك. لكن بالطبع لا أزال سعيدًا بحلولي ثانيًا لأنّه من السهل ارتكاب الأخطاء في هذه الظروف والتراجع إلى الخلف".

وعندما سُئل عن أصعب مرحلة من السباق، أجاب فيرشتابن: "محاولة البقاء مستيقظًا! تمحور كلّ شيء حول الحفاظ على الإطارات. لذا لم يكن بوسعك الضغط مطلقًا وكان عليك إكمال اللفّات ومن ثمّ تتوقّف وتنتقل إلى مجموعة إطارات أخرى".

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بوتاس يفوز بسباق تركيا المثير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا بعد مجازفة استراتيجيّة

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