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بوتاس: العمل الجاد لمعالجة " ضعفي" من ناحية الإطارات كان وراء قطب الانطلاق الأوّل

يشعر فالتيري بوتاس بأنّ جهوده لمعالجة "نقطة ضعفه" السابقة في التجارب التأهيليّة ضمن موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد لإيجاد مجال العمل الحراري الأفضل لإطارات بيريللي الجديدة أدّت إلى تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لجائزة البرتغال الكبرى.

بوتاس: العمل الجاد لمعالجة " ضعفي" من ناحية الإطارات كان وراء قطب الانطلاق الأوّل

فشل بوتاس في تحمية إطاراته بما فيه الكفاية في القسم الثالث من تصفيات إيمولا ما تسبّب في انطلاقه ثامنًا.

وكانت مشاكل التحمية موضوعًا بارزًا على حلبة بورتيماو نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن، حيث عانى جميع السائقين على الأسفلت السلس منخفض التماسك على الحلبة البرتغاليّة، لكنّ بوتاس كان قادرًا على تجاوز متاعبه السابقة ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل الـ 17 في مسيرته في الفورمولا واحد وينطلق أمام زميله لويس هاميلتون.

وقال الفنلندي: "إنّه لشعورٌ جيّدٌ أن تكون في قطب الانطلاق الأوّل".

وأضاف: "أشعر كما لو أنّه مرّ وقتٌ طويل. من الرائع دائمًا الحصول على تصفيات جيّدة. كانت هذه نقطة ضعفي في أوّل سباقَين من الموسم، أي على صعيد تشغيل الإطارات".

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وأردف: "عملنا بجهدٍ نهاية هذا الأسبوع ومن الرائع رؤية ثمار ذلك وتواجدي في موقعٍ جيّدٍ للغد".

وبحديثه لاحقًا في المؤتمر الصحفي، قال بوتاس أنّ هذه النتيجة "تضع ابتسامة على محياه".

وقال الفنلندي: "لم تكن تأديتي في القسم الثالث من التصفيات على الأقل نقطة قوّتي في أوّل جولتَين من الموسم".

وأضاف: "مثّل استخراج كلّ شيء من الإطارات وإيصالها إلى مجال عملها المثالي نقطة ضعف".

وأكمل: "لكن أشعر الآن أنّ الأمور بدأت تسير في الوجهة الصحيحة. تمتّعت بشعورٍ جيّد طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا علمت أنّ تحقيق قطب الانطلاق الأوّل ممكن، وبالتأكيد يجعلني ذلك سعيدًا".

وأردف: "كما أنّه من الجيّد أن نتواجد في الأمام كفريق بعد ضغط المعركة مع ريد بُل".

وعندما سُئل عمّا توصّل إليه من ناحية تحمية الإطارات، أجاب بوتاس: "لفّات الخروج، تتمحور كثيرًا حول الإطارات. عليك الوثوق بعملك ووجهة الإعدادات وكلّ شيء".

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