بوتاس العائد إلى الفورمولا 1 لن يُجبر على تنفيذ عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق

أُبلغ بوتاس بأنه لن يضطر إلى تنفيذ عقوبة التراجع التي كانت معلّقة بحقه على شبكة الانطلاق في سباق جائزة أستراليا الكبرى.

وكان بوتاس قد تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في آخر مشاركة له في الفورمولا 1 خلال جائزة أبوظبي الكبرى 2024، وذلك بعد أن صدم سائق ريد بُل سيرجيو بيريز الذي أصبح الآن زميله في فريق كاديلاك وأخرجه من طريقه.

ويتعين على السائقين تنفيذ العقوبة في الجولة التالية التي يشاركون فيها، وهو ما كان سيعني بالنسبة للسائق الفنلندي تطبيقها خلال عودته إلى الفورمولا 1 هذا الأسبوع مع الفريق الجديد كاديلاك.

غير أن تغييرًا في صياغة القواعد جعل بوتاس غير متأكد مما إذا كان سيتعين عليه تنفيذها أم لا، إذ باتت الفورمولا 1 الآن تأخذ بعين الاعتبار فقط عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق التي جرى فرضها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.

وتنص المادة B1.9.5h من اللوائح الرياضية لعام 2026 الآن على تعريف عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بأنها "التراجع بأي عدد من المراكز على شبكة الانطلاق في السباق القصير أو السباق التالي الذي يشارك فيه السائق خلال فترة الاثني عشر (12) شهرًا اللاحقة".

لكن الاتحاد الدولي للسيارات أكد اليوم الخميس أن القاعدة الجديدة ستُطبق بأثر رجعي، ما يعني أن بوتاس سيتمكن من الانطلاق من المركز الذي سيحققه في التصفيات.

وقال بوتاس: "يبدو أنها اختفت بفضل بعض القواعد الجديدة. لذلك لا توجد عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق".

ومن المرجح أن يعني التفسير المفيد للقواعد القليل بالنسبة لبوتاس خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لفريق كاديلاك في الفورمولا 1، إذ لا يُتوقع أن يكون الفريق الحادي عشر الجديد قادرًا على المنافسة من أجل التأهل إلى القسم الثاني من التصفيات.

وقال بوتاس: "كان عملًا شاقًا، مع الكثير من حل المشكلات، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا بالفعل".

وأضاف: "أرفع القبعة حقًا لكل أفراد الفريق لوجودهم هنا جاهزين للسباق الأول، وهو أمر أعتقد أنه مذهل بالفعل. لذا أتطلع إلى هذه الرحلة".

وعند سؤاله عما يريد رؤيته من فريق كاديلاك، أجاب: "التقدم. هذا هو الأمر الأهم. نحتاج إلى أن نصبح أفضل من بداية الموسم حتى نهايته".