بوتاس: "الخطوة الأخيرة" التي أحتاجها لهزيمة هاميلتون هي ثبات الأداء

أكمل بوتاس موسم 2019 في المركز الثاني خلف زميله، محققًا أفضل نتائجه في الفورمولا واحد حتّى الآن، لكن وبالرُغم من ظهوره بأداء قوي في بداية ونهاية الموسم، لكنّه تراجع في القسم الأوسط منه ما كلّفه فرصة المنافسة على لقب البطولة.

وعند سؤاله عمّا يحتاجه من أجل التغلّب على هاميلتون في 2020، أجاب بوتاس - الذي سجّل أربعة انتصارات وخمسة أقطاب انطلاق أولى و11 منصّة تتويج في 2019 - قائلًا: "الأمر واضح للغاية في ذهني. نعمل مع المهندسين والفريق على برنامج التطوير الخاص بي. إذ نركّز بشكل أساسي على نهاية أسبوع السباق وأدائي الذي تنقصه الخطوة الأخيرة بأن يكون مستواه ثابتًا".

وأضاف: "ما يزال يتعيّن عليّ التأقلم بشكل أكبر مع الظروف المختلفة كذلك، لكنّ الجانب الأساسي هو تقليل الأخطاء".

وتابع: "كانت هنالك بعض حصص التصفيات التي ارتكبت فيها أخطاء وأثّر ذلك على سباقي يوم الأحد ومن ثمّ كانت هنالك سباقات اقترفت أخطاء خلالها، هوكنهايم على سبيل المثال، حيث خسرت الكثير من النقاط هناك، لذا يتمحور الأمر حول تفادي هذه العثرات. ما يزال هنالك الكثير من الجوانب التي أشعر أنّها بحاجة للتحسين، تفاصيل دقيقة هنا وهناك، وكثير من الأمور المتعلقة بأسلوب القيادة وإدارة الإطارات. لكنّ الوضع بأكمله أفضل بكثير من العام الماضي".

وأكمل: "تقليل هذه الأخطاء، والقدرة على إيجاد الذهنية المناسبة يعنيان أنّه سيكون بمقدوري القيادة ضمن أفضل حالاتي كلّ نهاية أسبوع، وذلك هو الجزء الصعب على غرار أيّة رياضة. عليّ أن أتعمّق لإيجاد مزيد من الأداء من جانبي، وكيف يُمكن أن أكون سائقًا أفضل وأعمل على نحوٍ مثمرٍ أكثر مع المهندسين".

وأردف: "يحفّزني ذلك بالتأكيد على مواصلة العمل الجاد كونه ليس من السهل التفوّق عليه. يتطلّب ذلك الكثير وهذا يدفعني في كلّ يوم نحو التطوّر. من الصعب عليّ تقبّل أنّ هنالك بعض السائقين الآخرين الذين بوسعم القيام بأمر لا أقدر عليه. أتقبّل تمامًا أنّ لويس فاز بلقب 2019 كونه إجمالًا كان أفضل مني على مدار الموسم. استحقّ بالفعل أن يهزمني".

واختتم: "لكنّني أعتقد بأنّ هنالك دومًا أمرًا بمقدوري القيام به على نحوٍ أفضل وأنّ بوسعي معالجة نقاط الضعف هذه. ربما أكون عنيدًا أكثر بعض الشيء".