بوتاس: الحلّ الدائم لمشاكل وقفات صيانة ساوبر سيأتي "بحلول سباق إيمولا"

اعتمدت ساوبر بعض المعدّات المتقدّمة لوقفات الصيانة هذا العام، لكنّها واجهت مشاكل في تثبيت البراغي منذ الجولة الأولى في البحرين، وهو ما أدّى إلى وقفات صيانة كارثيّة في الجولات الأولى.

وأجرى الفريق السويسري بعض التعديلات والتغييرات في إجراءاته للتقليل من تأثير مشاكل المعدّات، وهو ما نجح بشكلٍ عام لكنّه لا يزال يُواصل في التسبّب في جعل وقفات صيانة الفريق أبطأ من البقيّة.

وكانت تلك المشاكل مكلفة ضمن معركة الوسط المتقاربة، حيث فشل بوتاس وزميله جو غوانيو في تحقيق أيّة نقاط.

وبحديثه قبيل جائزة الصين الكبرى، قال بوتاس: "إنّه وضعٌ صعب ولا يجب أن نتواجد فيه في المقام الأوّل، لكنّنا هنا ونحتاج لحلّه".

وأضاف: "هناك المزيد من التعديلات لعطلة نهاية هذا الأسبوع، لكنّ المشكلة لم تُحلّ بنسبة 100 بالمئة، لذا نعلم أنّ تلك ليست نقطة قوّتنا بالتأكيد".

وأردف: "بل تُعتبر نقطة ضعفنا، لكنّنا نُحاول معالجتها. لنأمل أن تسير الأمور على نحوٍ سلسٍ الآن".

وعندما سُئل عن الموعد الذي يتوقّع فيه وصول حلٍ دائم، قال الفنلندي: "بحلول سباق إيمولا".

وعلى صعيد الأداء فإنّ بوتاس يرى بأنّ أداء ساوبر يتحسّن سباقًا تلو الآخر: "نحن نتحسّن مع كلّ سباق، ذلك لأنّنا نجلب مكوّنات جديدة. كانت وتيرتنا معادلة لـ آر.بي وتسوندا في الجولتين الماضيتين".

وأكمل: "المشاكل التي نُواجهها، وخاصة على صعيد وقفات الصيانة، هي التي تُخفي النتائج الحقيقيّة التي كان من المفترض أن نُحقّقها في السباقات".