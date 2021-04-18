بوتاس: الحادث في إيمولا كان "خطأ" راسل

اصطدم بوتاس وراسل ببعضهما البعض عند الاقتراب من المنعطف الأوّل المزدوج مع انتصاف السباق على حلبة إيمولا، وتسبّب ذلك في خروج كلتا السيارتَين من السباق.

وترك الاحتكاك الحطام متناثراً على الحلبة متسبّباً في رفع العلم الأحمر ليتوقف السباق مع تبقي 30 لفة حتّى النهاية.

وكان راسل يقترب بسرعة من بوتاس على الخط المستقيم الرئيسي ووضع سيارته على الجانب الأيمن من المسار محاولاً تجاوز سائق مرسيدس من الخطّ الخارجي للتسابق.

ولكن لمس سائق ويليامز الخطّ الأبيض على حافة المسار ليفقد السيطرة على السيارة ويتجه مباشرةً إلى اليسار صوب سيارة بوتاس.

واستشاط كلا السائقين غضباً على اللاسلكي بعد الحادث. وتوجه راسل مباشرةً نحو قمرة قيادة سيارة بوتاس وقرع خوذة الفنلندي. وردّ بوتاس الفعل رافعاً اصبعه الأوسط لراسل.

وبالحديث بعد الحادث، أوضح بوتاس بأنّ اللوم يقع على راسل حيث ترك مساحةً كافية لسائق ويليامز.

"رأيته في وقت مبكر على الخطّ المستقيم، ثمّ لاحظت بأنّه اتجه نحو اليمين" قال بوتاس.

وأضاف: "من زوايا الإعادة التي شاهدتها، تركت مساحة كافية كي تتواجد سيارتان هناك، لكنه فقدَ السيطرة على سيارته واصطدم بي، وانتهى الأمر".

وعندما سُئِل حول ردّة فعل راسل، أجاب بوتاس: "لا أعلم ما الذي كان يحاول فعله، لأنّه كان المخطئ".

وأكمل: "لذا لستُ سعيداً بذلك. لكن هكذا سارت الأمور".

كما قال بوتاس بأنّه لم تسنح له الفرصة بعد للتحدّث مع راسل حول الحادث، لكنّه سيقوم بذلك مع مراقبي السباق، الذين أكدوا بأنّهم سيقومون بالتحقيق في الحادثة.

من جهته روى راسل نسخته من الأحداث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً "أنا بخير، خاب ظني وحسب" بعد أن كان ضمن مراكز النقاط قبل الحادث.

وكتب راسل: "في نهاية المطاف، كانت حادثة مؤسفة".

وتابع: "يحقّ لك الدفاع عن مركزك. لكن على سرعة 330 كيلومتر في الساعة، عليك احترام السرعة والظروف عند القيام بذلك".

واختتم: "أنا محبط، استحقّ الفريق المزيد اليوم".