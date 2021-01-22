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بوتاس: الانتقادات "الجوفاء" تحفزني للتقدم أكثر في الفورمولا واحد

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بوتاس: الانتقادات "الجوفاء" تحفزني للتقدم أكثر في الفورمولا واحد

قال فالتيري بوتاس أن الانتقادات "الجوفاء" التي يتلقاها من أشخاص يدعون المعرفة بالرياضة، حيال معركته مع لويس هاميلتون، لا تزيده إلا إصراراً على المضيّ قدماً إلى الأمام.

يتجه الفنلندي للمشاركة في موسمه الخامس في 2021 كزميل لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، ولم يتمكن حتى الآن من هزيمة البريطاني حتى الآن.

وتسببت هيمنة هاميلتون على البطولة بموجات انتقاد كبيرة تجاه بوتاس وضرورة تقديم أداء أفضل، لكنه أكد أن مثل هذه الانتقادات لم تعد تزعجه.

حيث أوضح أن الانتقادات الجوفاء من أشخاص يدعون المعرفة بتفاصيل الرياضة باتت تشكل له حافزاً ولا تحبطه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها تحفزني كثيراً في  الحقيقة. لقد تعلمت الكثير من نفسي، ألا أترك مثل ذلك يؤثر علي. أحاول تفادي الأمور السلبية".

وأكمل: "لكنك غير قادر على تفادي الأمور السلبية طوال الوقت. إلا أنها تحفزني لإثبات خطأ أولئك الأشخاص. لا شك في ذلك".

وأردف: "أعتقد أنني قلت ذلك من قبل: في بعض الأحيان لا أدري لمَ أتلقى كل تلك الانتقادات؟ أعتقد أن هناك سبباً لكل شيء. لكنني لا أعلمه حقاً.. لكنني لا أدري ما يجول في رؤوسهم..".

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وأوضح بوتاس أن الجانب الذي لا ينال التقدير الكافي في عمله يتمحور حول حقيقة التحدي الهائل الذي يواجهه في معركته مع أعظم سائق في تاريخ الفورمولا واحد على متن سيارة متطابقة.

فقال: "أعتقد أن الناس الذين يفهمون حقاً تفاصيل الرياضة، ويفكرون كما نفعل نحن السائقين، أعتقد أنهم يفهمون الوضع حقاً".

وتابع: "لكن هناك الكثيرون بالطبع، مثل أية رياضة أخرى، يعلقون على ما يجري، لكنهم لا يفهمون الصورة كاملة، وهناك جوانب لا يقدرونها حق قدرها".

وأردف: "من ناحيتي، يمكنني القول أن مهمتي ليست سهلة. لو نظرنا إلى الأرقام، لويس هو السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد، وعليّ مواصلة تحديه بشكل ثابت ومتواصل جولة تلو الأخرى. لذا نعم، تلك مهمة ليست باليسيرة".

واستطرد: "لكن كل ذلك يحفزني حقاً، وهدفي في النهاية هو محاولة التغلب عليه. وذلك ما يبقيني متحفزاً على الدوام للانتقال إلى المستوى التالي".

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من جهة أخرى، أشار بوتاس إلى مواقف خاضها هاميلتون بشكل مذهل، ولم يتمكن من مجاراتها، لكنه أكد أنه يتعلم ويحاول فهم الاختلافات بينهما.

فقال: "هناك أوقات كنتُ أعاني فيها لفهم كيفية قيامه بتلك الأمور حقاً: سواء أكان ذلك في منعطف واحد أو خلال قسم كامل من المسار على نوعية إطارات معينة".

وتابع: "لكن هناك أسباباً لكل شيء على الدوام، ولا بد من البحث عنها".

واختتم: "الأمر الأسوأ هو ترك شيء ما من دون فهمه تماماً. أعلم أن الفريق يمتلك مهندسين أذكياء، لذا نحاول على الدوام البحث عن التفسيرات لكل شيء، وهم يساعدونني على محاولة مجاراته أو التقدم عليه".

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