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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان

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بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان
من قبل:
29-11-2019

حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الختاميّة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّ حادثًا جمع بينه وبين رومان غروجان في نصف الساعة الأخيرة.

سارع السائقون بالتوجّه إلى الحلبة من أجل تعويض ما فاتهم في الحصّة الأولى نتيجة العلم الأحمر وانتهائها في وقتٍ مبكّر.

وكما هو معتاد فقد استخدم السائقون إطارات "ميديوم" و"هارد" في سلسلة المحاولات الأولى قبل الانتقال لاحقًا إلى محاكاة التجارب التأهيليّة، حيث كان لوكلير وهاميلتون على الإطارات القاسية، بينما كان بقيّة سائقي الصدارة على الإطارات المتوسّطة.

وبشكلٍ لافت فقد واصل فيرشتابن انتعاشة أداء ريد بُل الأخيرة، حيث سجّل الزمن الأسرع في تلك المرحلة بتوقيت بلغ 1:37.145 دقيقة، بينما كان بوتاس مباشرة خلفه بفارقٍ طفيف.

في الوقت ذاته تذمّر لويس هاميلتون من وجود مشكلة في علبة تروسه، حيث قال: "أعاني من مشكلة في نقل الغيارات نزولاً".

بالتزامن مع ذلك كان زميله فالتيري بوتاس بصدد اختبار خصائص جناحٍ أمامي مختلفة، حيث سأله مهندسه إن كان يرغب بالعودة إلى الجناح السابق.

وكان لوكلير أوّل العائدين على إطارات "سوفت"، وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة بعد غروب الشمس، لكنّه احتكّ بالحواجز الجانبيّة عند المنعطف الـ 19 – في ذات الموقع الذي تعرّض فيه زميله سيباستيان فيتيل لحادث في الحصّة الأولى – وألغى بقيّة لفّته.

وقال سائق فيراري لدى عودته إلى المرآب: "لم أشعر بأيّ شيء غريب، لذا فقط مجرّد تفقّد فحسب".

ونجح بوتاس في تسجيل الزمن الأسرع البالغ دقيقة واحدة و36.256 ثانية، حيث تقدّم على زميله هاميلتون بفارق 0.310 ثانية.

وذهب المركز الثاني إلى سائق فيراري لوكلير الذي عاد لإكمال حصّته من دون مشاكل، حيث تقدّم على زميله سيباستيان فيتيل.

أمّا فيرشتابن فلم يُحقّق تقدّمًا كبيرًا لدى انتقاله إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، إذ كان أبطأ بأكثر من نصف ثانية عن المتصدّر بوتاس.

في المقابل كان زميله أليكسندر ألبون أبطأ منه كثيرًا في المركز السادس بفارق ثانية عن الصدارة.

أمّا أفضل البقيّة فقد كان رومان غروجان سائق هاس، بعد أن تفوّق على سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.

لكنّ الفرنسي كان طرفًا في حادث مع بوتاس في نصف الساعة الأخيرة أثناء عمل السائقين على محاكاة السباق.

إذ أثناء محاولة الفنلندي تجاوز غروجان عند المنعطف الـ 11، انعطف الفرنسيّ باتّجاهه واحتكّا ما تسبّب في انزلاقهما وتطاير الكثير من الأشلاء.

وقال بوتاس: "لقد انعطف باتّجاهي، لم يترك أيّ مساحة لي...".

وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار من الأشلاء، إلى أن استؤنفت الحصّة مع بقاء 12 دقيقة على النهاية.

وذهب المركز التاسع إلى دانييل كفيات، بينما أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 29 1:36.256     207.721
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 33 1:36.566 0.310 0.310 207.054
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 30 1:36.642 0.386 0.076 206.891
4 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 28 1:36.691 0.435 0.049 206.786
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 30 1:36.807 0.551 0.116 206.538
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 30 1:37.288 1.032 0.481 205.517
7 8 France رومان غروجان هاس 17 1:37.601 1.345 0.313 204.858
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 32 1:37.637 1.381 0.036 204.783
9 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 34 1:37.651 1.395 0.014 204.753
10 10 France بيير غاسلي تورو روسو 36 1:37.770 1.514 0.119 204.504
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 32 1:37.834 1.578 0.064 204.370
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 32 1:37.918 1.662 0.084 204.195
13 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 32 1:37.985 1.729 0.067 204.055
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 31 1:38.080 1.824 0.095 203.858
15 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 29 1:38.122 1.866 0.042 203.770
16 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 26 1:38.400 2.144 0.278 203.195
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 30 1:38.415 2.159 0.015 203.164
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 32 1:38.464 2.208 0.049 203.063
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 32 1:39.512 3.256 1.048 200.924
20 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 32 1:40.455 4.199 0.943 199.038
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة الانطلاقة خلال
18 ساعات
:
29 دقيقة
:
54 ثانية
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