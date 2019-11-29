بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان
حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الختاميّة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّ حادثًا جمع بينه وبين رومان غروجان في نصف الساعة الأخيرة.
سارع السائقون بالتوجّه إلى الحلبة من أجل تعويض ما فاتهم في الحصّة الأولى نتيجة العلم الأحمر وانتهائها في وقتٍ مبكّر.
وكما هو معتاد فقد استخدم السائقون إطارات "ميديوم" و"هارد" في سلسلة المحاولات الأولى قبل الانتقال لاحقًا إلى محاكاة التجارب التأهيليّة، حيث كان لوكلير وهاميلتون على الإطارات القاسية، بينما كان بقيّة سائقي الصدارة على الإطارات المتوسّطة.
وبشكلٍ لافت فقد واصل فيرشتابن انتعاشة أداء ريد بُل الأخيرة، حيث سجّل الزمن الأسرع في تلك المرحلة بتوقيت بلغ 1:37.145 دقيقة، بينما كان بوتاس مباشرة خلفه بفارقٍ طفيف.
في الوقت ذاته تذمّر لويس هاميلتون من وجود مشكلة في علبة تروسه، حيث قال: "أعاني من مشكلة في نقل الغيارات نزولاً".
بالتزامن مع ذلك كان زميله فالتيري بوتاس بصدد اختبار خصائص جناحٍ أمامي مختلفة، حيث سأله مهندسه إن كان يرغب بالعودة إلى الجناح السابق.
وكان لوكلير أوّل العائدين على إطارات "سوفت"، وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة بعد غروب الشمس، لكنّه احتكّ بالحواجز الجانبيّة عند المنعطف الـ 19 – في ذات الموقع الذي تعرّض فيه زميله سيباستيان فيتيل لحادث في الحصّة الأولى – وألغى بقيّة لفّته.
وقال سائق فيراري لدى عودته إلى المرآب: "لم أشعر بأيّ شيء غريب، لذا فقط مجرّد تفقّد فحسب".
ونجح بوتاس في تسجيل الزمن الأسرع البالغ دقيقة واحدة و36.256 ثانية، حيث تقدّم على زميله هاميلتون بفارق 0.310 ثانية.
وذهب المركز الثاني إلى سائق فيراري لوكلير الذي عاد لإكمال حصّته من دون مشاكل، حيث تقدّم على زميله سيباستيان فيتيل.
أمّا فيرشتابن فلم يُحقّق تقدّمًا كبيرًا لدى انتقاله إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، إذ كان أبطأ بأكثر من نصف ثانية عن المتصدّر بوتاس.
في المقابل كان زميله أليكسندر ألبون أبطأ منه كثيرًا في المركز السادس بفارق ثانية عن الصدارة.
أمّا أفضل البقيّة فقد كان رومان غروجان سائق هاس، بعد أن تفوّق على سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت.
لكنّ الفرنسي كان طرفًا في حادث مع بوتاس في نصف الساعة الأخيرة أثناء عمل السائقين على محاكاة السباق.
إذ أثناء محاولة الفنلندي تجاوز غروجان عند المنعطف الـ 11، انعطف الفرنسيّ باتّجاهه واحتكّا ما تسبّب في انزلاقهما وتطاير الكثير من الأشلاء.
وقال بوتاس: "لقد انعطف باتّجاهي، لم يترك أيّ مساحة لي...".
وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر من أجل تنظيف المسار من الأشلاء، إلى أن استؤنفت الحصّة مع بقاء 12 دقيقة على النهاية.
وذهب المركز التاسع إلى دانييل كفيات، بينما أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|29
|1:36.256
|207.721
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|33
|1:36.566
|0.310
|0.310
|207.054
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|30
|1:36.642
|0.386
|0.076
|206.891
|4
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|28
|1:36.691
|0.435
|0.049
|206.786
|5
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|30
|1:36.807
|0.551
|0.116
|206.538
|6
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|30
|1:37.288
|1.032
|0.481
|205.517
|7
|8
|رومان غروجان
|هاس
|17
|1:37.601
|1.345
|0.313
|204.858
|8
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|32
|1:37.637
|1.381
|0.036
|204.783
|9
|26
|دانييل كفيات
|تورو روسو
|34
|1:37.651
|1.395
|0.014
|204.753
|10
|10
|بيير غاسلي
|تورو روسو
|36
|1:37.770
|1.514
|0.119
|204.504
|11
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|32
|1:37.834
|1.578
|0.064
|204.370
|12
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|32
|1:37.918
|1.662
|0.084
|204.195
|13
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|32
|1:37.985
|1.729
|0.067
|204.055
|14
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|31
|1:38.080
|1.824
|0.095
|203.858
|15
|27
|نيكو هلكنبرغ
|رينو
|29
|1:38.122
|1.866
|0.042
|203.770
|16
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|26
|1:38.400
|2.144
|0.278
|203.195
|17
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|30
|1:38.415
|2.159
|0.015
|203.164
|18
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|32
|1:38.464
|2.208
|0.049
|203.063
|19
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|32
|1:39.512
|3.256
|1.048
|200.924
|20
|88
|روبرت كوبتسا
|ويليامز
|32
|1:40.455
|4.199
|0.943
|199.038
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أبوظبي الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثانية
|الكاتب
|مروان الوافي
بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان
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