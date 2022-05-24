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بوتاس اعتقد أنه حصل على "فرصته" لتحقيق نتيجة ممتازة في برشلونة

اعترف فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو باعتقاده أنه كان على طريق تحقيق "نتيجة ممتازة" في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، قبل أن تتسبب استراتيجية التوقفَين بتأخيره.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
بوتاس اعتقد أنه حصل على "فرصته" لتحقيق نتيجة ممتازة في برشلونة

واصل بوتاس موسمه المثير للإعجاب مع  ألفا روميو في 2022، حيث حقق المركز السادس على حلبة برشلونة ليضمن المركز الخامس لفريقه الجديد ضمن بطولة المصنعين.

لكن الفنلندي وصل في مرحلة ما إلى المركز الثالث، مستفيداً من الدراما التي حصلت في القسم الأول للسباق وتراجع كل من لويس هاميلتون وكارلوس ساينز، وكذلك انسحاب شارل لوكلير بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

وكان بوتاس في المركز الرابع قبل عشر لفات حيث حاول الاستفادة بأقصى ما يمكن من استراتيجية التوقفين لكن هاميتلون وساينز تجاوزاه في اللفة 58 بفضل أفضلية إطارات "سوفت" واستراتيجية التوقفات الثلاثة.

حيث قال: "عندما تكون في مركز جيد والأمور تسير بشكل سلس، وترى المشاكل تصيب الآخرين، تقول في نفسك ’حسناً، قد تكون هذه فرصتي’ لتحقيق نتيجة ممتازة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن الاستراتيجية كانت تحمل نوعاً من المخاطرة. كان القسم الأخير طويلاً جداً. انتهت الإطارات. لكننا حاولنا".

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ويرى بوتاس أنه حتى لو استعمل استراتيجية مثالية، إلا أن فرصه بالتغلب على مرسيدس وفيراري كانت ضئيلة.

فقال: "أعتقد أننا لم نكن نمتلك الوتيرة على الأغلب".

واختتم: "لكن ربما مع مشاكل لويس في نهاية السباق، ولو كنا على استراتيجية مختلفة، ربما كنا لنمتلك فرصة".

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