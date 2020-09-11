بوتاس: استمتعت بكلّ لفّة اليوم في موجيللو

توجّهت قافلة الفورمولا واحد إلى أولى الحلبات الجديدة لهذا الموسم والتي تمّ ضمّها إلى الروزنامة المعدّلة على إثر أزمة وباء كورونا.

وكان الجميع متشوّقًا للقيادة على حلبة موجيللو الإيطاليّة، وذلك بالنظر إلى أقسامها السريعة المتموّجة وطبيعتها التي لا ترحم الكثير من الأخطاء.

ونجح بوتاس في تصدّر حصّتي الجمعة لصالح مرسيدس، حيث أكّد على مدى استمتاعه.

وقال الفنلندي: "كانت الحلبة ممتعة جدًا، خاصة بعد أن تتجاوز المنعطف الأوّل، ذلك القسم الذي يليه بأكمله مليئ بالمنعطفات المزدوجة عالية السرعة، والمقطع الثاني مدهش".

وأضاف: "استمتعت بكلّ لفّة اليوم".

وأكمل: "هذه إحدى أكثر الحلبات المتطلّبة من الناحية الجسديّة من دون شكّ، أعتقد بأنّنا سنرى تأثير ذلك في السباق عندما يبدأ الإجهاد والتعب بالتراكم".

وأردف: "سيكون سباقًا قاسيًا على الجميع، لكنّني جاهزٌ لذلك".

ثمّ تابع: "هناك بعض المناطق من الحلبة التي لا تتضمّن هامشًا كبيرًا للخطأ، ويجب أن يكون الحال هكذا في جميع الحلبات".

وواصل شرحه بالقول: "يوفّر ذلك عامل حماس إضافيّ. إن ارتكبت خطأً فتستحقّ عقوبة لقاء ذلك. أحبّ هذا النوع من الحلبات".

وعلى صعيد تأدية سيارته مرسيدس، قال الفنلندي أنّ هناك المزيد من الوقت لكسبه حال دوزنتها بشكلٍ مثالي.

وقال الفنلندي: "عانيت من بعض ضعف الاستجابة للانعطاف في الحصّة الأولى، لكنّ الوضع أصبح أفضل في الثانية. أعتقد بأنّ هناك الكثير من الوقت لكسبه".

وأضاف: "يُمكنك كسائق تحقيق مكاسب كبيرة بين يوم وآخر عندما تتوجّه إلى حلبة لم يسبق لك القيادة عليها على سيارة فورمولا واحد معاصرة".