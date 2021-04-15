بوتاس اختبر عددًا لا يُحصى من الإعدادات على جهاز المحاكاة تحضيرًا لسباق إيمولا

يعتقد الصانع الألماني أنّه متأخّرٌ عن غريمته ريد بُل على صعيد الوتيرة، ويعلم أنّه بحاجة للتوصّل إلى تحسينات على سيارته في حال أراد المنافسة على لقب هذا العام.

وفي ظلّ معاناة سيارة "دبليو12" من مشاكل في التوازن، خاصة في قسمها الخلفي، فإنّ الفريق مقتنعٌ بأنّ التوصّل إلى إعدادات جيّدة سيُساعده على تحقيق مكاسب كبيرة.

لهذا السبب أمضى بوتاس الكثير من الوقت منذ سباق البحرين في العمل على جهاز المحاكاة في مصنع مرسيدس.

وقال الفنلندي: "ذهبت إلى براكلي بين السباقَين في الحقيقة للعمل على جهاز المحاكاة، وحاولت العمل على الإعدادات وإيجاد أجوبة ومحاولة مساعدة الفريق قدر الإمكان لاستخراج الأداء".

وأضاف: "نسيت عدد مكوّنات الإعدادات التي اختبرتها على جهاز المحاكاة. لكن بالوصول إلى هنا فإنّني أعتقد بأنّ لدينا أدوات جيّدة للاختيار بينها".

وقال بوتاس أنّ بيانات مرسيدس تُشير إلى أنذ أفضليّة ريد بُل الأساسيّة الآن تكمن في المنعطفات السريعة، بينما يتقارب الأداء بينهما في الجوانب الأخرى من المسارات.

وقال حيال ذلك: "يبدو أنّ ريد بُل أفضل في المنعطفات السريعة الآن، إنّها قويّة هناك. ما عدا ذلك فإنّ الفوارق هامشيّة هناك وهناك".

وأضاف: "لكن لحلبة البحرين مسارٌ منفرد، وسنرى ماذا سيحدث هنا. الأسفلت خشنٌ في البحرين والتماسك ضعيف. أمّا هنا فالتماسك أعلى والارتفاع المفرط لحرارة الإطارات أقلّ هنا".

من جانبه قال زميله لويس هاميلتون أنّه بالرغم من فوزه على حساب ماكس فيرشتابن في البحرين فإنّ الأداء كان متقاربًا جدًا بين الفريقَين.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه من الواضح أنّ ريد بُل بدأت الموسم بشكلٍ جيّدٍ جدًا، وتمتّعت بحزمة رائعة. وقاد ماكس بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

وأضاف: "لذا يجهّز ذلك لموسمٍ رائع. بالطبع لا نعلم ما يُمكننا توقّعه بالتقدّم إلى الأمام في هذه السباقات مع اختلاف درجات الحرارة وأسطح المسارات، لكن ستكون معارك ممتعة بشكلٍ أو بآخر".

وعندما سُئل إن كانت مقاربة مرسيدس تغيّرت الآن كونها ليست الفريق الأسرع، أجاب هاميلتون: "لم يتغيّر أيّ شيء بالنسبة إلينا. نتوجّه إلى كلّ عطلة نهاية أسبوع بذات الشكل".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا خضنا عدّة معارك مع فيراري، مع سيباستيان. أعتقد بأنّ علينا الإبقاء على هدوئنا مواصلة ما نقوم به".

وأردف: "أعشق التحدي. ومثلما قلت فإنّني متحمّسٌ حيالنا جميعًا للحصول على هكذا تحدٍ. ليس هذا بالتحدّي الذي نهرب منه".

وبالرغم من اعتقاد مرسيدس بأنّه ستكون لديها فرصٌ لمنافسة ريد بُل، يعتقد بوتاس بأنّ الفريق لن يتواجد في موقعٍ يكون قادرًا فيه على السيطرة على السباقات.

وقال: "أعتقد بأنّ السيطرة على السباقات هذا العام ستكون صعبة بالنظر إلى الموقع الذي بدأنا منه، لكن لا تعلم مطلقًا".

وأضاف: "لكن مثلما قلت مسبقًا فإنّنا شاهدنا السيارات على حلبة واحدة، وستكون هناك تقلّبات أداء كبيرة بين حلبة وأخرى. لذا لا تعلم مطلقًا. لكن لا يُمكنني تخيّل أيّ أحدٍ يُسيطر هذا العام".