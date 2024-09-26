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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

يريد فالتيري بوتاس إجابة واضحة إزاء مستقبله في الفورمولا واحد، وذلك خلال الفترة الفاصلة الطويلة نوعاً ما، قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لم تقرر آودي بعد هوية السائق الذي سيزامل نيكو هلكنبرغ ضمن صفوف ساوبر لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

ويمتلك بوتاس فرصة جيدة لنيل ذلك المقعد بحلول العام المقبل، حتى لو كان عقداً لعام واحد فقط.

لكن الفنلندي لم يسجل بعد أية نقطة حتى الآن في موسم 2024 الجاري.

وضمن معرض كلامه مع "أف1 تي.في" بعد سباق سنغافورة، أوضح بوتاس أن لديه أهدافاً محددة خلال الفترة قبل جولة أوستن.

فقال: "بداية، نريد محاولة إيجاد المزيد من الأداء وتقييم ما نريد تقديمه لجولة أوستن".

وأكمل: "بالطبع، ترتيب أولوية الأمور لمستقبلي تمتلك أهمية كبيرة للغاية".

واختتم: "لأنني أشعر بأن الوقت قد تأخر!".

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