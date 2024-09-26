بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"
يريد فالتيري بوتاس إجابة واضحة إزاء مستقبله في الفورمولا واحد، وذلك خلال الفترة الفاصلة الطويلة نوعاً ما، قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لم تقرر آودي بعد هوية السائق الذي سيزامل نيكو هلكنبرغ ضمن صفوف ساوبر لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
ويمتلك بوتاس فرصة جيدة لنيل ذلك المقعد بحلول العام المقبل، حتى لو كان عقداً لعام واحد فقط.
لكن الفنلندي لم يسجل بعد أية نقطة حتى الآن في موسم 2024 الجاري.
وضمن معرض كلامه مع "أف1 تي.في" بعد سباق سنغافورة، أوضح بوتاس أن لديه أهدافاً محددة خلال الفترة قبل جولة أوستن.
فقال: "بداية، نريد محاولة إيجاد المزيد من الأداء وتقييم ما نريد تقديمه لجولة أوستن".
وأكمل: "بالطبع، ترتيب أولوية الأمور لمستقبلي تمتلك أهمية كبيرة للغاية".
واختتم: "لأنني أشعر بأن الوقت قد تأخر!".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
مكلارين تمنح بورتوليتو الضوء الأخضر للانضمام إلى ساوبر
آودي مهتمة بـ "5 أسماء" على مقعدها الآخر لموسم 2025
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
بينوتو سيستلم المسؤوليات في ساوبر حتى وصول ويتلي
آودي: أداء ساوبر الحالي "غير مقبول"
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات