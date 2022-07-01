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بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

قال فالتيري بوتاس أنه بات أكثر ارتياحاً مع إعدادات سيارته ألفا روميو مقارنة عما كان عليه حال سيارة فريقه السابق مرسيدس.

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

أشار بوتاس إلى أنه لم يكن على الدوام يستمتع بقيادة ما كانت حينها السيارة الأسرع لأنها لم تكن تناسب أسلوب قيادته خاصة وأن تصميمها كان مستوحى بشكل كبير من آراء زميله بطل العالم لويس هاميلتون.

وأوضح الفنلندي أن ألفا روميو تقدم له نقطة انطلاق جيدة تمكنه من مواصلة التحسن.

حيث قال: "أشعر أنه في الماضي وفي حالات كثيرة، لم تكن الإعدادات - الأسرع نظرياً - الأسهل بالنسبة لي ولم تكن تناسب أسلوب قيادتي".

وأكمل: "لكن الآن، أشعر بأن الإعدادات تناسبني أكثر، وقد منحتني بالفعل نقطة انطلاق للتقدم، وهذا ما أعتقد أنه مثالي نظرياً. التعامل مع السيارة جيد للغاية. وهذا ما سيتحسن أكثر وأكثر مستقبلاً".

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وحين سُئِل إن كان يقود سيارة ألفا روميو بشكل أفضل هذا الموسم، أجاب بوتاس: "من الصعب المقارنة في أمر كهذا، لأن كل شيء جديد هذا الموسم".

وتابع: "لكن فيما يتعلق بإحساسي خلف المقود، أشعر بأنني أكثر ارتياحاً. لكن ربما واجهت صعوبات في جولتي موناكو وباكو بشكل خاص".

وأردف: "لا أعتقد أنني وصلت إلى قمة أدائي كسائق. ما زلت أتعلم. وهذا هو جمال الرياضة".

واسترسل: "أعتقد أن ذلك يتعلق بجو العمل أيضاً. بالنسبة لي، كل شيء يعمل جيداً. أحب هذه السيارة حقاً، وقد تمكنت حقاً من إعدادها بالطريقة التي تناسبني".

من جهة أخرى، اعترف بوتاس بأنه لا يدري كيف سيكون أداء السيارة في سيلفرستون.

فقال: "نظرياً، من الصعب التكهن. لكن من الجميل العودة إلى حلبات فعلية - بعد حلبات الشوارع - ذات سرعات أعلى".

واختتم: "سنرى كيف سيكون أداؤنا على هذه الحلبة".

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