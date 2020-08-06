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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: إتمام الصفقة الجديدة مع مرسيدس لموسم 2021 "كان سهلًا"

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بوتاس: إتمام الصفقة الجديدة مع مرسيدس لموسم 2021 "كان سهلًا"
06-08-2020

قال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أنّ إتمام الصفقة الجديدة مع فريقه مرسيدس لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد كان "سهلًا وسلسًا"، مؤكّدًا على أنّ المحادثات لم تتسبّب في أيّ تشتيت له عن تركيزه على المنافسة على اللقب.

أعلنت مرسيدس اليوم الخميس عن تجديد عقد بوتاس للعام المقبل، لتتواصل بذلك فترة تواجده مع السهام الفضيّة إلى خمسة أعوام.

وقال بوتاس في فبراير الماضي أنّه أراد تفادي "أيّة محادثات غير ضروريّة خارج الفريق" خلال فترة المفاوضات وذلك بعد أن عبّرت مرسيدس بشكلٍ علنيّ عن فكرة ضمّ ناشئها إستيبان أوكون العام الماضي.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الوضع مختلفًا هذا العام بالمقارنة مع الماضي، كشف بوتاس عن أنّ خطط إتمام الصفقة كانت تقضي بإكمالها مبكّرًا حتّى يونيو لولا أزمة كورونا.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ كلّ شيء سار على نحوٍ سلس هذه المرّة".

وأضاف: "من الواضح أنّ هذه ظروف خاصة، واتّفقنا منذ البداية على أنّه سيكون من الجيّد إتمام كلّ شيء لنقل بحلول شهر يونيو. لكن بالطبع لم نتسابق أصلًا قبل يونيو".

وأكمل: "أردنا الانتظار ورؤية ما سيحدث، أردنا أن نركّز على السباقات القليلة الأولى ونخوض محادثات إثر ذلك وجاء الأمر بشكلٍ طبيعي".

ثمّ تابع: "لم يكن وضعًا مخادعًا. كان بوسعنا الاتّفاق على كلّ شيء بسهولة وسلاسة. لم تكن هناك عوامل تشتيت خارجيّة كذلك".

وواصل شرحه بالقول: "كان كلّ شيء جيّدًا ولم يؤثّر ذلك على أدائي في أيّ من السباقات الأولى. هكذا يجب أن تجري الأمور".

وقال بوتاس بأنّه لم تكن هناك الكثير من التغييرات في عقده من عامٍ إلى الآخر، وذلك بعد أن وقّع على عقدٍ بعامٍ واحد في كلّ مرّة طوال فترة تواجده في مرسيدس.

وقال الفنلندي: "الأمر أشبه بالنسخ واللصق بالنسبة لي. هناك الكثير من الأشياء التي قد تتفاوض حولها، لكنّها كانت سلسة وواضحة في النهاية".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّ المسألة أصعب على المحامين والمسؤولين عن الوثائق. عليّ فقط التوقيع وذلك سهل".

وكان بوتاس قد فاز بالجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 في النمسا الشهر الماضي، وهو يتواجد في المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 30 ثانية عن زميله لويس هاميلتون.

وشعر هاميلتون بأنّ ثبات أداء زميله مهمٌ لمرسيدس، مُشيدًا بتأثير مرسيدس في الفريق.

وقال حيال ذلك: "لفالتيري تأثيرٌ إيجابيٌ في الفريق على مرّ الأعوام".

وأضاف: "يُمكن الوثوق فيه وهو يقوم بعملٍ رائع على المسار، إنّه زميلٌ رائع لكلّ من في الفريق".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ هذا (تجديد العقد) يُمثّل إشادة لكلّ العمل الجاد الذي بذله".

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