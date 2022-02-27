بوتاس: ألفا روميو أمامها "عمل للقيام به" بعد التجارب المحدودة في برشلونة

انضم بوتاس إلى صفوف ألفا روميو لموسم 2022 بعدما أمضى الأعوام الخمسة الأخيرة مع مرسيدس، حيث سجّل 10 انتصارات وساهم في حصد الفريق لخمس بطولات صانعين متتالية.

لكن الفنلندي لم يكن قادرًا على إكمال برنامج تجارب مكثّف في برشلونة هذا الأسبوع، حيث عرفت مشاكل الموثوقية طريقها إلى سيارة "سي42" وحدّت من برنامج الاختبارات.

وأكمل بوتاس لفّات أقل من أي سائق أساسي آخر في البطولة خلال تجارب برشلونة، إذ لم يقطع سوى 54 لفة على مدار أيام التجارب الثلاثة.

وقد عانت ألفا روميو مع مشكلة الارتدادات التي ضربت جميع الفرق خلال التجارب، كما واجهت مشاكل ميكانيكية إضافية في اليوم الأخير ليُكمل الفريق ما مجموعه 175 لفة فقط، إذ كان غوانيو جو زميل بوتاس هو من أكمل اللفات الأكثر للفريق في اليومين الثاني والثالث.

وضمن معرض حديثه خلال حدث الإطلاق الرسمي لسيارة ألفا روميو "سي42"، أشار بوتاس إلى أن هنالك "جوانب للعمل عليها" مع السيارة، لكنه تمكن من رؤية إمكانيات السيارة حتى مع التجارب المحدودة.

فقال: "ما نزال في مرحلة مبكرة للغاية من ناحية استكشاف السيارة. كانت التجارب محدودة للغاية بالنسبة لي، ومع تركيبتين فقط من الإطارات، وتغييرات طفيفة على الإعدادات. لذا ما يزال هنالك الكثير لاستكشافه".

وأضاف: "لهذا نهدف للعمل بجد بين التجارب الأولى والثانية، إذ نأمُل أن نحصل على فهم أفضل في البحرين".

وتابع: "هنالك عمل للقيام به، ولا أقول ما هو عكس ذلك، لكنني أشعر بأن هنالك إمكانيات على هذه الحزمة. أتطلع لاستكشاف المزيد عن السيارة مع الفريق في التجارب المُقبلة".