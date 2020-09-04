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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: أفضليّة مرسيدس في مونزا "مفاجئة بعض الشيء" في تجارب الجمعة

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بوتاس: أفضليّة مرسيدس في مونزا "مفاجئة بعض الشيء" في تجارب الجمعة
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قال فالتيري بوتاس أنّه كان "من المفاجئ بعض الشيء" رؤية مرسيدس بعيدة بهذا الشكل عن منافساتها مع نهاية تجارب الجمعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.

كان بوتاس قادرًا على تقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الأولى في مونزا، قبل أن يتفوّق عليه زميله لويس هاميلتون في فترة ما بعد الظهر.

وكانت مرسيدس بعيدة بأريحيّة عن منافساتها في حصّتي الجمعة، وذلك في ظلّ تواجد لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث على بُعد 0.9 ثانية.

وعادة ما كانت ريد بُل أقرب منافسات مرسيدس في موسم 2020 حتّى الآن، لكنّ ماكس فيرشتابن اقتصر على المركز الخامس بفارق أكثر من ثانية عن الصدارة.

وقال بوتاس أنّه كان سعيدًا بيومه في المجمل بالرغم من حاجته للتوصّل إلى المزيد من استقرار القسم الخلفيّ من السيارة في بعض المناطق من الحلبة، لكنّه كان متفاجئًا من ضخامة أفضليّة مرسيدس.

وقال الفنلندي: "حظيت بشعورٍ جيّد على مدار اليوم بأكمله. أنا متأكّدٌ من أنّه بوسعنا التحسّن أكثر. سأقول بأنّ المشكلة الأساسيّة هي الافتقار لبعض الثبات في القسم الخلفي في بعض المنعطفات، لكنّ الوضع كان جيّدًا في المنعطفات الأخرى".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأداء والأزمنة مفاجئان بعض الشيء بالمقارنة مع الآخرين في هذه المرحلة. بالطبع سنرى الصورة الكاملة في الغد".

وعندما سُئل عن قدر تحسينات الأزمنة التي بوسع مرسيدس تحقيقها بعد دوزنة سيارتها "دبليو11" بشكلٍ مثالي قبل تصفيات السبت، قال بوتاس: "لا يزال هناك المزيد من الأداء بالتأكيد".

وأردف: "أعتقد بأنّ لفّتي في التجارب الثانية لم تكن رائعة، لذا من جانبي هناك المزيد لتقديمه. أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك ينطبق على كلّ فريق".

وشهدت التجارب الثانية شطب عددٍ من اللفّات لتجاوز السائقين حدود المسار عند منعطف "بارابوليكا" الأخير، إلى جانب الكثير من الزحام في ظلّ محاولة الجميع الحصول على عامل السحب.

وقال بوتاس بأنّ استراتيجيّات التصفيات تلك متوقّعة منذ البداية بالنظر إلى "الهوامش الضئيلة" على مدار اللفّة الكاملة حول حلبة مونزا.

وقال: "إنّها لفّة سريعة وقصيرة، لا تُوجد الكثير من المنعطفات لإحداث فارق".

وأكمل: "ستكون معركة رائعة، لكنّني حظيت بشعورٍ جيّد، لذا أتطلّع قدمًا لذلك".

هاميلتون يقلب تأخّره عن بوتاس في التجارب الحرّة الثانية في إيطاليا

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هاميلتون يقلب تأخّره عن بوتاس في التجارب الحرّة الثانية في إيطاليا
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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