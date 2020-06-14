بوتاس: أشعر "بجهوزيةٍ أكبر" من أيّ وقتٍ مضى بعد استراحة الفورمولا واحد

بعد أن أجبر وباء "كوفيد-19" البطولة على إلغاء أو تأجيل السباقات الـ 10 الأولى من الموسم، سينطلق الموسم الجديد من بوابة النمسا في 5 يوليو المقبل، أي بعد أكثر من سبعة أشهرٍ منذ السباق الأخير للفورمولا واحد.

وفي حين أنّ السائقين خاضوا ستّة أيّام تجارب شتويّة فقط في فبراير لمعرفة سياراتهم لموسم 2020 خلال تلك الفترة، فإنّ أغلبهم استغلّ فترة الإقفال الماضية للعمل على لياقتهم البدنيّة.

وكشف بوتاس سائق مرسيدس أنّ الوقت الإضافيّ الذي حظي به للتركيز على لياقته الجسديّة أدّى إلى ظهور بعض النتائج المثيرة للإعجاب، وهو ما يمنحه الثقة بالتوجّه إلى الموسم الجديد.

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وقال الفنلندي في حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "أجريت اختبار لياقة قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع – وهو اختبارٌ أجريه عادة مرّة أو اثنتين في العام – وكانت نتائجي الأفضل على الإطلاق".

وأضاف: "لا تحظى بالكثير من الأشهر للتركيز على لياقتك كسائق، وعادة ما يحدث ذلك في الفترة الشتويّة. لكنّنا حظينا الآن بعطلة مطوّلة، واتّبعت نظامًا واضحًا في التدريبات، وكان من المذهل رؤية النتائج".

وأكمل: "أشعر بأنّ الوقت الإضافيّ غير المتوقّع كان جيّدًا لي. من النادر أن تحصل كسائقٍ على كلّ هذا الوقت بعيدًا عن السباقات، تحصل على وقتٍ للقيام بأشياء أخرى وتركّز على نفسك وتحسّن حالتك الجسديّة والذهنيّة".

وكان بوتاس قد حقّق أربعة انتصارات في موسم 2019 في طريقه لمركز الوصافة في بطولة السائقين، ليكون بذلك الموسم الأفضل له في مسيرته حتّى الآن.

لكنّ الفنلندي يُواجه منافسة حامية من قبل زميله في مرسيدس بطل العالم ستّ مرّات لويس هاميلتون في حال أراد خطف لقبه الأوّل.

وقال بوتاس بأنّ الموسم الأقصر سيجعل من أيّة أخطاء مكلفة للغاية، لكنّه بدا سعيدًا بالتقدّم الذي حقّقه حتّى خلال التجارب للتحضير للموسم.

"من الواضح بأنّ هذا الموسم سيكون مميّزًا، كونه سيقتصر على سباقات أقلّ من المخطّط له في البداية" قال بوتاس، وأضاف: "كلّ خطأ سيكلّفك أكثر من المتوقّع، وسيتمحور الأمر حول الثبات في النتائج".

وأكمل: "أشعر بأنّه بالنظر إلى كلّ ما عملنا عليه في الفريق وطاقم الهندسة الخاص بي على صعيد أسلوب قيادتي فإنّ لديّ بعض الأشياء الجديدة في أسلوبي وسيكون بوسعي استغلالها".

وأردف: "كان بوسعي إثبات ذلك في التجارب الشتويّة في برشلونة، شعرت بأنّني حقّقت خطوات جيّدة في أنواعٍ معيّنة من المنعطفات، وركّزت على ذلك خلال فترة الإقفال عبر قيادة أشياء مختلفة".

ثمّ تابع: "أشعر بأنّني مكتملٌ أكثر كسائق، ولياقتي الجسديّة في ذروتها الآن، لذا آمل أن يُترجم ذلك على أرض الواقع".

واختتم بالقول: "أتحلّى بالثقة والذهنيّة الجيّدة، سأهاجم بكلّ ما أملك، لا شكّ في ذلك".