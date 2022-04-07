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بوتاس: أربع مناطق "دي آر اس" ستوفّر معركة تكتيكيّة في سباق أستراليا

يعتقد فالتيري بوتاس أنّ اعتماد أربع مناطق "دي آر اس" قد يُوفّر معركة تكتيكيّة مثيرة للاهتمام ضمن جائزة أستراليا الكبرى مع عودة الفورمولا واحد إلى حلبة ألبرت بارك المعدّلة.

بوتاس: أربع مناطق "دي آر اس" ستوفّر معركة تكتيكيّة في سباق أستراليا

أجبرت جائحة كورونا المنظّمين على إلغاء الحدث قبل ساعات قليلة من انطلاق التجارب الحرّة قبل عامين، كما غاب السباق العام الماضي كذلك قبل عودته ليكون الجولة الثالثة في موسم 2022.

وتمّ تعديل تصميم حلبة ألبرت بارك في محاولة لتحسين فرص التجاوز وخلق عرضٍ أفضل بعد انتقادات السائقين في الأعوام السابقة.

لكنّ "فيا" اختارت أيضاً اعتماد أربع مناطق "دي آر اس" نهاية هذا الأسبوع، وهي سابقة من نوعها في الفورمولا واحد، وذلك بالتوازي مع اعتماد نقطتي تدقيق فقط.

ولعب نظام "دي آر اس" دورًا أساسيًا في المعركة على الفوز في البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة، حيث شهدت الأخيرة معركة قط وفأر بين شارل لوكلير وماكس فيرشتابن في ظلّ محاولة كلٍ منهما تعمّد تفادي التواجد في الأمام عند نقطة التدقيق.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قرار اعتماد أربع مناطق "دي آر اس" في ملبورن، شعر بوتاس بأنّه سيكون هناك مستوى ألاعيب من قبل السائقين لضمان حفاظهم على أفضليّة.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ ذلك سيجعل السباق مثيرًا للاهتمام تكتيكيًا. عندما تُنافس السائقين الآخرين فإنّك تحتاج للتأكّد من أنّ لديك اليد العليا عندما يتعلّق الأمر بالتجاوز، خاصة في حال كانت معركة قرب نهاية السباق، فإنّك تحتاج لتوقيت كلّ شيء بالشكل المناسب".

من جانبه شعر كيفن ماغنوسن سائق هاس بأنّه من المهمّ التوصّل إلى "التوازن" الصحيح عند استخدام نظام "دي آر اس"، وأنّ الأمر سيتطلّب بعض الوقت لتحديد كيفيّة عمل السيارات الجديدة لتسهيل التجاوز.

وقال في هذا الصدد: "يحتاجون لجمع بعض البيانات حول كيفيّة التجاوز على حلبات مختلفة مع هذه السيارات الجديدة".

وأكمل: "حينها يُمكنهم إجراء بعض التعديلات للموسم التالي، تقصير أو تطوير مناطق دي آر اس، أو التخلي عن بعضها. أعتقد بأنّ التجاوزات السهلة سيّئة كذلك. يجب التوصّل إلى التوازن".

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